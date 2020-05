Terminate con grande successo le repliche de L'Allieva 2, i fan di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi non vedono l'ora di poter vedere i due attori vestire di nuovo i panni di Alice Allevi e Claudio Conforti. I due personaggi hanno conquistato il pubblico, ma entrambi sono pronti a tornare sul set per L'Allieva 3 che sarà la stagione conclusiva della fortunata serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. E se dal 31 maggio Guanciale continuerà a tenere compagnia con le repliche di Non dirlo al mio capo, l'attenzione sulla storia d'amore tra CC e Alice resta alta. Nuovi ingressi potrebbero destabilizzare di nuovo la coppia.

New entry ne L'Allieva 3: Liskova e Assisi

La puntata finale della seconda stagione de L'allieva si è conclusa con il dottor Conforti che finalmente ha ammesso di amare la dolce Alice, tanto da rinunciare al suo viaggio negli USA. Ma il bel momento è stato rovinato dalla notizia di un attentato ai danni di Sergio Einardi, antagonista per tutta la serie di Claudio. Cosa succederà adesso? Se non è ben chiara la presenza o meno di Arthur, primo amore della Allevi, è già noto che ci saranno delle new entry.

Infatti, prima dell'emergenza sanitaria, gli attori stavano terminando le riprese de L'Allieva 3. Mancano all'incirca due mesi di riprese, come hanno annunciato i protagonisti, ma si dovrà attendere il via libera per poter così girare il tanto atteso finale.

Nel frattempo, arrivano succulente anticipazioni: Antonia Liskova, nuova direttrice dell'Istituto di Medicina Legale, e Sergio Assisi, nel ruolo del fratello di Claudio, faranno il loro ingresso.

Triangolo amoroso in arrivo?

Non è chiaro se i telespettatori assisteranno ad un nuovo triangolo amoroso: non è escluso che sia la Liskova a intromettersi nella relazione tra Claudio e Alice.

Ma, visto che nelle precedenti stagioni è stata la Allevi a trovarsi al centro di dubbi amorosi, è possibile che il fratello del Conforti possa contendersi con CC le attenzioni della neo-dottoressa, e chissà come potrebbe evolversi poi il rapporto tra i due fratelli. Il Pm Einardi dovrebbe essere presente, almeno nelle prime puntate: rispetterà la sua promessa di essere solo un buon amico per la protagonista?

Tanti i punti interrogativi che troveranno risposta con la messa in onda de L'Allieva 3: se non ci fosse stato il blocco di tutti i set, le nuove puntate sarebbero dovute andare in onda nell'autunno 2020. Adesso, è molto probabile che i fan della serie dovranno aspettare la primavera 2021. Ben presto giungeranno novità: 6 puntate da due episodi pieni di colpi di scena attendono i fan. Tra lavoro e amore, tutti conosceranno quale destino attende Claudio e Alice.