La soap opera spagnola Il Segreto continua ad occupare la fascia pomeridiana di Canale 5. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo italiano dall'1° al 6 giugno 2020 Marcela Del Molino romperà in modo definitivo con Tomas de Los Visos, e dirà a Matias Castaneda di risolvere le loro incomprensioni per amore di Camelia.

Ignacio Solozabal invece prenderà una decisione che non piacerà affatto alla marchesa Isabel de Los Visos. Il padre di Rosa, Carolina e Marta, non vorrà più lasciare Puente Viejo.

Il Segreto trame: Tomas e Adolfo disperati, Isabel minaccia di licenziare i minatori

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani seguiranno la prima settimana del mese di giugno 2020, dicono che Tomas e Adolfo soffriranno per amore.

Intanto Ignacio si dirà disposto ad aiutare Isabel a trovare un accordo con i minatori. Quest’ultima dopo essersi rifiutata di collaborare con il Solozabal, chiederà dei consigli a Francisca su come comportarsi con i dipendenti che continueranno a scioperare. Nel bel mezzo di una riunione con Matias, la marchesa de Los Visos deciderà di mettere in pratica un suggerimento della Montenegro. Tomas e Adolfo tenteranno di far ragionare la madre senza riuscirci, dato che rimarrà ferma nella sua posizione. Nello specifico la marchesa sarà intenzionata a licenziare gli scioperanti. A questo punto i fratelli de Los Visos temeranno insieme ad Inigo che la situazione possa peggiorare.

Nel contempo Pablo si preparerà per prendere parte al servizio militare, invece Matias si confronterà con Alicia prima di far sapere a Cosme e agli altri minatori ciò che sta succedendo.

Successivamente Rosa sarà convinta che presto suo padre Ignacio le darà la sua benedizione per poter stare al fianco di Adolfo. Marta si rifiuterà di dire al suo genitore per quale motivo lei e Rosa hanno litigato, per non metterlo al corrente del triangolo amoroso che la vede coinvolta. Quest'ultima approfitterà di una festa con i dipendenti della fabbrica per incontrare Adolfo a La Habana.

Marcela lascia Tomas, Ignacio rinuncia a partire

Carolina dopo aver letto una missiva di Pablo chiederà aiuto al padre. A gran sorpresa il Solozabal rinuncerà a tornare a vivere a Bilbao, senza sapere affatto ciò che è accaduto tra la sua secondogenita e il fratello di Tomas. Nel frattempo Cosme e gli altri dipendenti dopo essere stati minacciati da Isabel, sceglieranno di tornare a lavorare nella miniera all'insaputa di Matias e Alicia.

Ramon finirà di controllare la fabbrica di Ignacio. Dolores per poter pagare la multa ricevuta per aver venduto tabacco in modo illegale inizierà a chiudere il suo emporio oltre la mezzanotte, con l’obiettivo di incassare di più. Marcela dopo aver messo la parola fine alla sua tresca clandestina con Tomas inviterà Matias a dare un’altra possibilità al loro matrimonio, per il bene di Camelia. A questo punto il Castaneda comincerà a prendere le distanze da Alicia.

Intanto Encarnacion tenterà di riconquistarsi la fiducia della figlia senza riuscirci, invece Galvez dirà ad Isabel che La Casona non è più in vendita. In particolare la marchesa verrà a conoscenza che Ignacio ha annullato il suo trasferimento a Bilbao.

Infine Rosa farà sapere al padre che lei e Adolfo hanno intrapreso una relazione sentimentale, e che non si lasceranno per nessun motivo.