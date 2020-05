Nella nuova puntata di Domenica In trasmessa il 24 maggio su Rai1, Mara Venier ha voluto omaggiare Al Bano Carrisi per i suoi 77 anni. Nel collegamento la conduttrice veneta ha parlato del più e del meno con il cantante pugliese: dal raggiungimento della popolarità, al matrimonio con Romina Power, per poi passare al ricordo della madre Jolanda. La chiacchierata con Carrisi è cominciata con alcune clip riguardanti la sua carriera. Il cantante pugliese ha ammesso che deve il suo successo al suo modo di pensare: ha sempre fatto ciò che aveva in mente in quel momento. Poi, ha aggiunto: "Amo vivere, comunque vada la vita".

Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato anche dell'incontro con Papa Francesco. Solamente cinque giorni dopo avere avuto un infarto, l'artista si è presentato dal Santo Padre. Oggi, Al Bano è in splendida forma e quel momento per lui è solo un lontano ricordo.

Al Bano commosso per la sua mamma

Durante la chiacchierata con la 'zia Mara' non poteva mancare l'omaggio a Jolanda. Al Bano al termine della clip è apparso visibilmente commosso in volto ed è tornato a ribadire che la sua mamma è stata la donna più importante della sua vita.

Il cantante ha spiegato che, Jolanda non ha mai condiviso la strada presa da suo figlio. La donna voleva che suo figlio diventasse un ragioniere oppure un avvocato.

Ricordando Jolanda, Carrisi ha affermato: "Era sempre abituata a dare e fare per gli altri". Solamente nell'ultimo periodo la donna ha dovuto affidarsi all'aiuto degli altri, a causa della malattia.

Per quanto riguarda la scomparsa di Jolanda, Al Bano Carrisi ha sottolineato che sua mamma è scomparsa lo scorso 10 dicembre.

Considerando che poco dopo si sarebbe scatenata in Italia l'emergenza sanitaria, il cantante pugliese ha confessato che sua mamma inconsapevolmente ha scelto il periodo giusto per andarsene.

77 candeline per Al Bano: l'omaggio dei vip

Lo scorso 20 maggio Al Bano Carrisi ha spento 77 candeline. La conduttrice di Domenica In ha voluto omaggiare il suo amico Al Bano con l'aiuto di tantissimi personaggi famosi.

Il cantante pugliese ha ricevuto gli auguri da Pippo Baudo, Pupo, Massimo Ranieri, J-Ax e altri vip. Durante il collegamento era prevista anche la lettura di una poesia che Romina Power aveva scritto per il suo ex marito. In merito all'omaggio della sua ex moglie, l'artista pugliese ha preferito evitare di farla leggere alla conduttrice per non mancare di rispetto alla sua attuale compagna Loredana Lecciso.

A quel punto Mara Venier per non mettere in imbarazzo il suo ospite ha preferito non leggere la poesia e non mandare in onda altri video che riguardavano il passato sentimentale dell'artista.