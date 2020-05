Si sono accesi ancora una volta i riflettori su Albano Carrisi e Loredana Lecciso, dopo che la coppia ha reso noto qualche settimana fa un ritorno di fiamma. Addirittura, secondo qualche indiscrezione, ci sarebbe già nell'aria profumo di fiori d'arancio. In questi ultimi anni il cantante pugliese, comparendo in televisione e sui giornali con entrambe le donne della sua vita, ossia Romina Power, con la quale è stato sposato dal 1970 al 1999, e Loredana Lecciso, alla quale è stato sentimentalmente legato dal 2001 al 2005, si è mostrato spesso in bilico fra le due.

In molte occasioni, inoltre, Albano è apparso particolarmente amareggiato per il fatto che le due signore non siano ancora riuscite a trovare il modo di andare d'accordo.

Albano ha scelto Loredana

Soltanto in questo ultimo periodo, dopo anni di battibecchi, tira e molla e tanto Gossip, il cantante di Cellino San Marco è finalmente riuscito a chiarirsi le idee: una scelta che non lo ha portato dalla Power, come in tanti speravano, ma dalla Lecciso. La curiosità dei fan è talmente tanta, che non è sfuggito alla loro vista il bellissimo anello che Loredana sfoggia da un po' nella mano sinistra, cosa che ha fatto subito supporre che Albano le abbia avanzato una proposta di matrimonio.

A diffondere l'indiscrezione è stato il direttore di 'Nuovo' Riccardo Signoretti, che ha anche fatto riferimento a preparativi per le nozze che potrebbero arrivare entro il prossimo anno.

Lecciso: 'Sto attraversando un periodo sereno'

Loredana Lecciso, durante una recente intervista a 'Mio', il noto settimanale di cronaca rosa, ha svelato ai suoi fan l'attuale convivenza con il cantante pugliese, ora che i due sono riusciti a ritrovarsi dopo tante difficoltà.

La showgirl si è raccontata con le seguenti parole: "Io e Albano stiamo bene. Tra noi c'è un rapporto di grande solidarietà. Ci confortiamo a vicende e penso che questo sia normale. Non è facile catalogare i sentimenti. Quando si è giovani è facile farlo, in quanto ciascuna cosa ha un suo nome. Maturando, non si sente più l'esigenza di classificare un sentimento, ma solo di viverlo. Io sto cercando di viverlo nel miglior modo possibile.

Sto attraversando un periodo sereno".

Intanto Romina sfoglia l'album dei ricordi

Mentre si attendono nuovi sviluppi sulle possibili nozze fra Albano e la Lecciso, Romina Power, che sta trascorrendo la sua quarantena in Puglia nella tenuta dell'ex marito, si lascia andare ai ricordi. Sul suo profilo Instagram ha infatti recentemente pubblicato delle vecchie fotografie che mostrano il suo primo provino alla casa cinematografica De Laurentiis. La Power aveva appena 13 anni e, sognando a quei tempi di diventare attrice, voleva proporsi al cast del film di Franco Indovina, "Menage all'italiana". Inoltre Romina ha anche pubblicato una foto del figlio Yari, facendo intendere che adesso è solo lui l'uomo della sua vita.