Le trame relative alle puntate del Paradiso delle signore che verranno trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2025 rivelano tante sorprese e novità, come il ritorno di Umberto a capo della GMM, la decisione di Clara di andare via da Milano, la rivelazione di Elvira di aspettare un bambino e la proposta di matrimonio di Alfredo a Clara.

Umberto di nuovo a capo della GMM

Afflitta da tanto dolore, Mantovani si confida con Gallo, la quale, a sua volta, fa di tutto, affinché Irene intervenga per porre rimedio alla questione che riguarda Lei, Alfredo e Clara.

Mentre Umberto torna a capo della GMM, al magazzino vi è grande entusiasmo per un evento importante per la rivista, che si ispira al Festival di Sanremo e Roberto coinvolge Agata nell'organizzazione. Nel frattempo, la contessa di Sant'erasmo, dopo aver appreso notizie non buone dal cardiochirurgo, mette in atto un piano per una partenza improvvisa, convincendo Barbieri a occuparsi di tutti i suoi beni. Irene fa di tutto per far pace con Clara, la quale, invece, è decisa a lasciare il Paradiso e la città.

Elvira comunica di aspettare un bambino

Alfredo affronta Clara al fine di chiarire la sua versione dei fatti, tuttavia senza riuscire a persuaderla. Frattanto, Burgio fa vedere un ritratto fatto da Agata a Milva, la quale, rimanendo incantata dall'opera, d incontrare l’artista che l'ha realizzata.

Mentre Elvira comunica al Paradiso di essere incinta, Tancredi propone nuovamente la sua offerta di lavoro a Camilli, la quale la accoglie seppur in maniera scettica. Nel momento in cui Roberto comunica a Irene la scelta di Clara di lasciare il Paradiso, Cipriani fa di tutto per dissuaderla. Dal momento che non ci riesce, raggiunge Don Saverio per avere da lui un aiuto in tal senso.

Adelaide tiene nascoste a Marcello i veri motivi della sua partenza improvvisa.

Irene tenta la riconciliazione fra Alfredo e Clara

Vani sono i tentativi di Don Saverio a convincere Mantovani a rimanere in città. Nel frattempo, Irene escogita un piano finalizzato alla riconciliazione di Clara e Alfredo, domandando a Marcello di finanziare il tutto.

Mentre Agata e Mimmo organizzano un appuntamento con Milva nello studio di registrazione della donna, la contessa di Sant'Erasmo, che sta per raggiungere Londra, continua a nascondere il suo stato di salute a tutti, tranne che a Umberto, il quale, all'ultimo momento, la induce a dire la verità. Sebbene con immenso dolore, Clara decide di andar via da Milano e Umberto chiede a Odile il permesso di trasferirsi alla villa per non lasciarla sola.

Alfredo chiede a Clara di sposarlo

Mentre alla GMM Furlan comunica di non volere più lavorare alla linea economica, Puglisi invita Landi a teatro, senza dir niente ai suoi genitori. Intanto, Alfredo recupera il gioiello destinato a Clara e propone alla donna di sposarlo [VIDEO], pur sapendo che lascerà Milano quella sera stessa.

Mentre Ciro si mostra contrario al fatto che Agata si dedichi al teatro, Delia inventa una scusa per lasciare da soli Roberto e Agata. Gli Amato vengono spiazzati dall'arrivo improvviso della madre di Elvira dopo una lite con il marito; Clara, invece, fa pace con Irene e decide di raggiungere Perico in Belgio.

Ipotesi trame future: l'arrivo di Luisa potrebbe turbare la serenità dei coniugi Amato

La famiglia Amato riceve la visita improvvisa della mamma di Elvira, la signora Luisa. La donna, fuggita di casa a seguito a un forte litigio con il marito, potrebbe turbare la tranquillità dei due coniugi. Naturalmente trattasi solamente di una semplice ipotesi piuttosto che di una anticipazione ufficiale su quanto andrà in onda.