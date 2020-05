Interessanti novità accadranno nelle vicende ambientate a Puente Viejo nel corso di questa settimana. Gli spoiler della puntata de Il Segreto, in programma il 5 maggio su Canale 5, svelano che Pablo Centeno (Adrian Exposito) lascerà la Casona per il servizio militare. In seguito, Tomas e suo fratello temeranno gravi conseguenze per la marchesa Isabel dopo la sua presa di posizione con i dipendenti. Infine, Rosa Solozabal farà in modo che sua sorella Marta (Laura Minguell) incontri Adolfo De Los Vivos (Adrian Pedraja) al posto suo.

Il Segreto, trama 5 maggio: Pablo parte per la leva militare, Onesimo torna a Puente Viejo

Le anticipazioni della soap opera iberica, riguardanti la nuova puntata di martedì 5 maggio su Canale 5, annunciano importanti novità. In particolare, Isabel non farà un passo indietro nei confronti dello sciopero dei minatori. La marchesa, infatti, deciderà di non interrompere la sua strategia, tanto che il capomastro Inigo ed i figli Tomas e Adolfo avranno paura delle conseguenze. I due fratelli, infatti, temeranno che la loro madre possa finire nei guai.

Nel frattempo, Matias (Ivan Montes) organizzerà un incontro con i lavoratori dopo aver deciso di aiutare Alicia a portare avanti la battaglia per i loro diritti. In questo frangente, il Castaneda non rivelerà i nomi degli operai della miniera che sono stati licenziati dalla De Los Vivos. Intanto a Puente Viejo ci sarà un gradito ritorno. Onesimo, infatti, giungerà al negozio di alimentari di sua zia Dolores dopo aver trascorso un certo periodo in Germania.

Infine, Carolina sarà molto triste per la partenza di Pablo per il servizio militare, tanto da salutarsi tra le lacrime alla Casona.

Rosa costringe Marta a recarsi ad un appuntamento con Adolfo

La trama de Il Segreto, in onda il 5 maggio sul canale del Biscione, racconta che la serva Manuela consiglierà a Marta di non illudere Ramon. In seguito, Rosa obbligherà la sorella a recarsi all'appuntamento con Adolfo.

Lei, infatti, ha deciso di rimanere alla Casona per consolare Carolina, affranta per la partenza di Pablo. Nel frattempo, Cosme riuscirà a convincere Inigo (Toni Salgado) a rientrare in miniera insieme agli altri minatori. Questi ultimi, infatti, decideranno di abbassare la testa ed accettare le terribili condizioni di lavoro imposte da Isabel. Infine, Ramon terminerà il suo giro di ispezioni all'interno della fabbrica di Ignacio (Manuel Regueiro). Per questo motivo, ci sarà gran fermento in fabbrica per l'esito delle indagini sui libri contabili. Quale sarà il verdetto? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:20 su Canale 5.