Eleonora Daniele è diventata mamma. La conduttrice di Storie Italiane ha dato alla luce la piccola Carlotta. A dare l’annuncio del lieto evento sono stati proprio i suoi colleghi Mara Venier e Alberto Matano attraverso il loro profilo Instagram.

Nelle scorse ore, il sito Tv Blog aveva rivelato in anteprima che la Daniele si era diretta in una clinica di Roma per dare alla luce la sua primogenita. In realtà la piccola Carlotta è nata prima del previsto, visto che l’ultima puntata di Storie Italiane per questa stagione era stata fissata per venerdì 29 maggio. Il programma quest’anno avrebbe, infatti, chiuso i battenti in anticipo, proprio per via della Gravidanza della conduttrice.

Fiocco rosa per Eleonora e Giulio

Dopo 16 anni di fidanzamento ed un matrimonio celebrato lo scorso anno, la Daniele e Tassoni sono diventati genitori. La prima figlia della conduttrice veneta, porta il nome della nonna materna di Eleonora. La piccola Carlotta avrà una madrina d’eccezione in occasione del suo battesimo: la Venier. La conduttrice di Domenica In, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato la nascita di Carlotta.

La ‘zia Mara’ ha pubblicato uno scatto assieme alla Daniele ed ha scritto: “Evviva, ti voglio bene amica mia. Un bacio a te e uno a Carlotta”. Alla neo mamma sono arrivati subito numerosi messaggi da parte di persone più e meno conosciute. Tra questi Rita Dalla Chiesa, Amedeo Venza, Davide De Marinis, Lisa Panetta e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Anche Matano ha pubblicato un post in onore della neonata: “Evviva. Benvenuta Carlotta”. Così come con lo scatto postato dalla conduttrice di Domenica In, in poco tempo il messaggio ha ottenuto moltissimi commenti e like.

Storie Italiane chiude in anticipo

L’ultima puntata di Storie Italiane sarebbe dovuta andare in onda nella giornata di venerdì 29 maggio.

Con la nascita anticipata di Carlotta, le ultime puntate del programma condotto dalla Daniele sono state annullate.

Martedì 26 maggio al posto di Storie Italiane fino alle 11,30 verrà trasmesso Unomattina, condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti. A seguire andrà in onda La prova del cuoco che ha riaperto i battenti solamente lunedì 25 maggio, dopo il lockdown emanato per evitare il contagio da Coronavirus.

A partire da giovedì 28 maggio andrà in onda tutte le mattine Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni che di solito va in onda il sabato pomeriggio. Storie Italiane invece, ritornerà sul primo canale della rete ammiraglia con la normale programmazione dal mese di settembre. In autunno la conduttrice 43enne sarà pronta per tornare sul piccolo schermo.