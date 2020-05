La querelle tra Cristina Plevani e Salvo Veneziano prosegue. I due ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, nelle scorse ore si sono punzecchiati a vicenda. In particolare il pizzaiolo siciliano in una Instagram Stories, è tornato ad attaccare la bresciana. Secondo Salvo, la vincitrice del Gf1 sarebbe poco elegante.

Ad accendere la miccia era stato proprio Veneziano. In una diretta Instagram con Marina La Rosa, il pizzaiolo siciliano aveva criticato Cristina per non essere ancora riuscita a mettere su famiglia alla soglia dei 50 anni.

Le ultime dichiarazioni di Salvo

Veneziano attraverso alcune Instagram Stories è tornato ad attaccare la Plevani.

In un primo messaggio, l’ex gieffino ha accusato la bresciana di essere una perfetta attrice. Poi, in un secondo messaggio ha aggiunto: “Come sei elegante...Elegante come uno scaricatore di porto”. A quanto pare il pizzaiolo siciliano sembra che, non abbia affatto gradito la prima replica della vincitrice del reality-show.

In realtà non è chiaro perché nei giorni scorsi, Salvo abbia sferrato un attacco alla Plevani. Quando il gieffino era stato espulso dalla casa di Cinecittà (nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip) per le frasi contro Elisa De Panicis, la Plevani nei vari salotti Mediaset aveva difeso a spada tratta il suo ex coinquilino. A questo punto non si esclude una nuova replica da parte della diretta interessata.

La Plevani sarà protagonista di una diretta con Marina La Rosa

Martedì 26 maggio, la Plevani sarà protagonista di una diretta Instagram con Marina, soprannominata ‘La gatta morta’, con la quale condivise la prima edizione assoluta del Grande Fratello nel 2000. Nel rispondere agli attacchi di Veneziano, la diretta interessata ha precisato che affronterà l’argomento con molta calma e leggerezza.

Inoltre la bresciana ha confidato nel suo sfogo, di non avere mai avuto l’ascia di guerra alzata nei confronti del suo ex coinquilino.

La Plevani aveva affermato che, nonostante si mostri sempre da sola sui social non significa che non abbia una vita sentimentale attiva. Semplicemente, la giovane ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Delusa per le parole del pizzaiolo siciliano, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello aveva anche affermato di non avere mai frequentato Salvo. Dunque, non ha compreso il motivo di quelle parole. Prima di concludere il suo intervento, la Plevani aveva tagliato corto su quanto accaduto, affermando di lasciare il livore e la cattiveria di vent’anni a Veneziano. Infine la bresciana aveva anche affermato che, "tanto i suoi fan conoscono il linguaggio utilizzato dall’ex gieffino. Dunque, non ci fanno neanche più caso a determinate dichiarazioni".