Questa sera, sabato 16 maggio, si sarebbe dovuta tenere la finale dell'Eurovision Song Contest 2020, evento annullato a causa dell'emergenza sanitaria. Nonostante ciò, la musica tornerà a intrattenere il pubblico con 'Europe Shine a Light-Accendiamo la musica', show trasmesso su Rai 1 dalle 20:35 con gli interventi di Federico Russo e Flavio Insinna. L'evento, inoltre, andrà in onda dalle 21 su Rai Play, Rai 4 e Rai Radio2 con la conduzione di Gino Castaldo ed Ema Stokholma. A impreziosire la serata in diretta sulla Rai, ci saranno gli artisti italiani che hanno preso parte alle ultime edizioni del noto festival canoro europeo, tra cui Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Mahmood, Francesco Gabbani e Il Volo.

Chi sono le 41 nazioni che rappresenteranno l'Europe Shine a Light

Oltre all'italiano Diodato con 'Rumore', a prendere parte all'Europe Shine a Light-Accendiamo la musica , ci saranno anche l'artista cipriota Sandro Nicolas che si esibirà con il brano 'Running', la giovanissima portoghese Elisa con 'Medo de sentir', i vincitori di X Factor Malta Destiny con 'All my love', la moldava Natalia Gordenko con 'Prison', la rappresentante dell'Irlanda Lesley Roy con 'Story of my Life', il gruppo elettro-pop belga Hooverphonic con 'Release Me', il compositore georgiano Tornik'e Kipiani con 'Take Me as I am', il sammarinese Senhit con 'Freaky', lo svizzero Gjon's Tears con 'Répondez-moi', l'austriaco Vincent Bueno con 'Alive' e l'eccentrica cantante australiana Montaigne con 'Don't break me'.

Durante la kermesse musicale, si esibiranno anche l'artista armena Athīna Manoukian con 'Chains on You', la cantante slovena Ana Soklič con 'Voda', l'artista ceco Benny Cristo con 'Kemama', l'israeliano Eden Alene con 'Feker libi', la sensualissima cantante azera di nome Samira Efendi con Cleopatra, i bielorussi VAL con il brano 'Da viadna', la bulgara Victoria con 'Tears Getting Sober', la cantante romena Roxen con 'Alcohol You', la rappresentante della Polonia Alicja con 'Empires', la band elettro-folk ucraina Go_A con 'Solovej' e il gruppo russo Little Big con 'One'.

Non mancheranno inoltre i paesi dei Balcani, tra cui l'Albania con Arilena Ara con 'Fall from the Sky', la Grecia con Stefania con 'Supergirl' e la Macedonia del Nord con Vasil Garvanliev sulle note di 'You', la Serbia con Hurricane con il brano 'Hasta la vista', la Croazia con Damir Kedžo con ' Divlji Vjetre'.

Per i Paesi dell’Europa settentrionale ci saranno la Svezia con The Mamas con il brano 'Love', la Norvegia con Ulrikke con 'Attention', la Finlandia con Aksel Kankaanranta con 'Looking Back', la Danimarca con il duo musicale Ben & Tan con 'Yes', l'Estonia con Uku Seviste con 'What Love Is', la Lettonia con l'avvenente Samanta Tina con 'Still Breathing', la Lituania con The Roop con 'On Fire' e gli islandesi Daði & Gagnamagnið con 'Think About Things'. Poi ci saranno i quattro paesi che sono passati direttamente in finale, tra cui la Francia rappresentata da Tom Leeb con il brano 'Mon alliée', la Spagna con Blas Cantò sulle note di 'Universo', la Germania con Ben Dolic con 'Violent Thing' e il Regno Unito con James Newman con 'My Last Breath'.

Infine, si esibirà Jeangu Macrooy che rappresenterà l'Olanda, paese vincitore dell'ultima edizione del concorso canoro europeo.

Al Bano ospite in diretta Rai per il format canoro sostitutivo all'Eurovision 2020

Oltre agli artisti italiani già citati in precedenza, a offrire il loro contributo nella diretta Rai di questa sera, ci sono Al Bano ed Enzo Miccio che avranno il compito di giudicare le esibizioni e i look dei cantanti partecipanti all'Europe Shine a Light - Accendiamo la musica. Quest'ultimi, inoltre, dovranno intonare in coro il brano 'Love shine a light' dei Katrina and the Waves, vincitori dell'Eurovision 1997.