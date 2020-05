Durante la serata d'esordio di "Amici Speciali, con Tim insieme per l'Italia", Maria De Filippi si è lasciata andare a una riflessione che potrebbe sembrare una frecciatina neppure troppo velata a un suo ex vincitore. Dopo aver elogiato i 12 artisti che hanno accettato di partecipare al format in onda dal 15 maggio scorso, la padrona di casa ha puntualizzato che molti altri ex della scuola si rifiutano di mettersi di nuovo in gioco, soprattutto dopo aver ottenuto un discreto successo nella musica.

Le parole di Maria ad Amici Speciali sugli ex allievi

Si è conclusa con la vittoria del ballerino Alessio Guadino la prima puntata di Amici Speciali, il format di Canale 5 che ha il principale intento di raccogliere fondi o materiale utile alla Protezione Civile in questo momento storico così delicato.

Dodici artisti, divisi in due squadre, ieri sera si sono sfidati in tre diverse manche: al termine di ogni confronto, veniva sboccato qualche "dono" per la sanità italiana (tamponi oppure rimborsi spese per un mese per 5 medici e 10 operatorio socio.sanitari).

In un momento di stallo della diretta, però, Maria De Filippi si è lasciata andare ad una riflessione personale. La padrona di casa del talent-show Mediaset, infatti, ha ringraziato di cuore i ragazzi che hanno accettato di partecipare al suo programma, ma ha anche fatto presente al pubblico e al resto del cast che tanti altri hanno declinato il suo invito.

"Vorrei dirvi grazie perché, nonostante i dischi d'oro e di platino, siete qui. Non è scontato.

Molti altri artisti scappano, è un dato di fatto", ha detto la presentatrice davanti alle telecamere qualche ora fa.

Possibile stoccata a Riki, ex di Amici che ha detto no alla versione 'All Star'

Il blog "Vicolo delle News", dunque, di recente ha segnalato il nome di uno dei possibili destinatari dello sfogo che ha avuto ieri sera Maria ad Amici Speciali.

Ricordando la precisazione che Riki ha fatto ultimamente sulla sua mancata partecipazione al programma di Canale 5 ("Ho detto io di no", scritto su Instagram qualche settimana fa), si ipotizza che possano essere riferite proprio a lui le parole un po' polemiche di Maria De Filippi.

Riccardo Marcuzzo, infatti, è uno dei pochi ex allievi del talent-show che è riuscito a raggiungere il successo, e quindi a conquistare sia dischi d'oro che di platino, ma è anche uno di quelli che non si è più fatto vedere negli studi Tv che l'hanno lanciato nel mondo della musica (a differenza di altri che hanno fatto carriera, come Emma Marrone e Alessandra Amoroso).

Ottimi ascolti e boom di voti per la prima di Amici Speciali

La polemica sull'assenza di Riki nel cast di Amici Speciali, non è l'unico argomento che sta impazzando sulla prima puntata del programma.

La gara di beneficenza che è iniziata ieri (e che terminerà tra tre settimane), ha convinto il pubblico a casa: sono stati 3,8 milioni gli spettatori che hanno seguito l'esordio del format di Maria De Filippi, per uno share del 18,8%.

Gli aiuti che la trasmissione Mediaset ha dato alla Protezione Civile, inoltre, sono stati tanti e tutti molto importanti: 30mila tamponi, rimborso per un mese a 15 tra medici e operatori socio-sanitari e un'ingente somma di denaro che è stata raccolta con il televoto.

La terza manche della serata, infatti, è stata giudicata esclusivamente dalla gente da casa che, esprimendo una preferenza tra i dodici artisti in gara, ha permesso di raccogliere 100mila euro in poche ore.

Meno rivelante ai fini della competizione, è stata la vittoria di Alessio Gaudino su Michele Bravi e Stash dei The Kolors a fine diretta.