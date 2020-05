Flavio Briatore ha raccontato per la prima volta, in un'intervista, la sua storia d'amore con la top model Naomi Campbell. La coppia ha avuto una relazione tormentata fra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000. Nel 2001, dopo tre anni, si sono lasciati. Dal termine del loro rapporto, Flavio Briatore non ha mai parlato della modella ma, in un'intervista a Chi, l'imprenditore ha voluto ricordare la sua ex compagna.

Flavio Briatore e la storia con Naomi Campbell

Il 22 maggio 2020 la modella Naomi Campbell raggiungerà un traguardo importante compiendo 50 anni. Flavio Briatore è stato fidanzato con la top model circa tre anni e per la prima volta, in esclusiva a Chi, in edicola oggi, 13 maggio, ha raccontato la relazione che ha avuto con lei.

Nel corso del racconto, l'imprenditore ha voluto ricordare con alcune frasi il carattere forte della modella. Il manager, nel descrivere Naomi, ha affermato: “Se sposta un bicchiere, si sposta il locale”. Il papà di Nathan Falco ha rivelato anche un lato della bellissima top model, tenuto nascosto dalle luci della passerella, ossia che è una donna con un grande cuore e per motivare questa affermazione, l'ex marito di Elisabetta Gregoraci ha detto che è certo che se alle 2 di notte dovesse avere un problema, Naomi offrirebbe senza dubbio il suo aiuto.

Flavio Briatore descrive Naomi Campbell attraverso i suoi ricordi

Flavio Briatore ha raccontato che prima di parlare di Naomi Campbell occorre analizzare chi è e che peso ha il suo nome.

Uscire con una donna della sua portata, non significa solamente frequentare una donna fisicamente bellissima, ma vuol dire camminare a braccetto con un'azienda. Nei tempi in cui Briatore ha frequentato la top model, il nome 'Naomi' era dietro solo ad aziende internazionali e brand famosi, quali Ferrari, Coca Cola e pochissimi altri.

Flavio ha inoltre raccontato come è stato vivere accanto a una leggenda come la sua ex fidanzata. Alla domanda del giornalista che ha chiesto all'imprenditore come è stato stare accanto alla modella, Briatore ha affermato che doveva tenerla ben salda con i piedi per terra.

Flavio Briatore su Naomi Campbell: "Dopo di lei il nulla"

Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella. L'imprenditore ha affermato che oggi nessuno è allo stesso livello della top model. Oggi nessuno può essere paragonato alla Venere nera. Parlando di modelle contemporanee, come ad esempio Gigi Hadid, Flavio ha affermato: "Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco”. Per Briatore non esistono confronti perché la Campbell non è paragonabile ad altre. La top model riusciva a far parlare di lei anche quando non c'era nessuna novità e nessun gossip. In questi giorni in cui stiamo vivendo una situazione di emergenza a livello mondiale, Naomi Campbell si è presentata in aeroporto con una mascherina e una tuta.

Non si è trattato, a detta di Briatore, di una notizia particolare, eppure l'immagine della top model e del suo outfit, hanno fatto il giro del mondo. Flavio ha pertanto affermato che, nonostante siano passati anni, i media e la stampa non sono cambiati nei suoi confronti, dando sempre peso alla modella: “Dopo di lei il nulla".

I litigi fra Flavio e Naomi: "Normale amministrazione"

Naomi Campbell, nel corso degli anni, è stata spesso ricordata e descritta come una donna dal carattere molto forte e irascibile. Flavio Briatore ha spezzato una lancia in favore della sua ex compagna, in quanto prima di giudicare una persona, è sempre necessario comprendere la sua storia e il suo passato. L'imprenditore ha ricordato che la modella è andata via da casa quando era ancora una bambina, in quanto aveva solamente 11 anni e a 12 anni lavorava accanto a Bob Marley.

Nella vita della top model, attraverso i ricordi dell'ex fidanzato, vengono ricordati anche i litigi avuti con lui, ma il manager li ha definiti come 'normale amministrazione'. Briatore si è detto felice di aver fatto parte della vita di Naomi Campbell e ha affermato che sicuramente, nel giorno del suo compleanno, le farà gli auguri in privato.