Su Canale 5 prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera spagnola Il Segreto, che ormai da anni tiene incollati allo schermo milioni di fedelissimi spettatori appassionati alle vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda dal 17 al 23 maggio 2020 rivelano che i riflettori saranno ben puntati sul matrimonio in programma tra Matias e Marcela. Le tanto attese nozze tra i due abitanti di Puente Viejo rischiano di saltare definitivamente dopo che Marcela verrà a sapere della tresca clandestina tra il suo uomo e Alicia. Ovviamente la donna non reagirà bene alla notizia.

Il Segreto, le anticipazioni 17-23 maggio: Marcela furiosa con Matias per il tradimento

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda dal 17 al 23 maggio su Canale 5 rivelano che Dolores, dopo essere venuta a conoscenza del tradimento di Matias con Alicia, deciderà di mettere al corrente di tutto anche l'ignara Marcela che in un primo momento non vorrà crederle, poi però deciderà di affrontare in prima persona l'uomo che di lì a poco dovrebbe sposare.

E così ci sarà un acceso confronto tra Marcela e Matias, durante il quale lui proverà a negare la notizia del tradimento. La donna, tuttavia, farà molta fatica a credergli. Come se non bastasse, poi, la notizia della tresca clandestina si diffonderà anche in paese e Raimundo ne verrà a conoscenza.

Anche lui, quindi, deciderà di affrontare Matias e soprattutto gli ricorderà di dover adempiere ai suoi doveri da coniuge.

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto fino al 23 maggio 2020, inoltre, rivelano che Dolores comincerà a vendere il tabacco ma senza essere in possesso della licenza che le servirebbe.

A quel punto Mauricio la metterà in guardia del rischio che sta correndo, ma la donna non si lascerà intimorire e continuerà a vendere il tabacco in maniera illegale.

Donna Francisca sente la mancanza di Raimundo

Intanto donna Francisca si trova ancora a Puente Viejo ma nessuno deve sapere della sua presenza.

La signora è ospite di Isabel che nel frattempo porterà avanti anche l'acquisto dei vari terreni che un tempo appartenevano proprio alla signora di Puente Viejo. I figli di Isabel, però, cominceranno a nutrire dei sospetti sugli acquisti che sta facendo la donna ma lei continuerà ad andare avanti per la sua strada dicendo tante bugie.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda su Canale 5, inoltre, rivelano che Francisca comincerà a sentire la mancanza del suo amato Raimundo, che nel frattempo è tornato a Puente Viejo ma non sa nulla della donna che si trova lì, a poca distanza da lui, ospite nella villa di Isabel.