Continua lo scontro a distanza tra alcuni ex concorrenti del GF Vip 4, ormai concluso da quasi un mese. Licia Nunez è tornata a parlare ancora una volta del percorso fatto nella casa più spiata d’Italia, lanciando delle frecciatine a due ex compagni d’avventura con cui non è andata d’accordo. L’attrice pugliese oltre a far sapere di pensarla allo stesso modo di coloro che credono che Pago Settembre sia stato penalizzato a causa dell’ingresso di Serena Enardu, si è espressa su un’ex gieffina. In particolare, la conduttrice radiofonica Giada Di Miceli ha dato alla fidanzata di Barbara Eboli la possibilità di rispondere ad Antonella Elia.

Quest’ultima durante una diretta Instagram con il cantante sardo ha provocato Licia, dicendo di considerarla un serpente. La Nunez oltre a precisare ironicamente che la showgirl torinese sta dimostrando di sentire la sua mancanza, per averle fatto l’ennesima dichiarazione d’amore ha aggiunto: “E’ la persona che come sempre istiga il proprio interlocutore”.

Licia Nunez dice la sua sull’ingresso di Serena Enardu al GF Vip

Nelle scorse ore, un ex protagonista della quarta edizione del GF Vip ha rilasciato delle nuove dichiarazioni a Radio Radio.

Si tratta di Licia Nunez, che ha parlato nuovamente dell’esperienza vissuta nel noto Reality Show e non solo. Per iniziare, la conduttrice radiofonica Giada Di Miceli ha chiesto all’attrice di spiegare il rapporto avuto nella casa di Cinecittà con Pago Settembre. Quest’ultimo nel corso della permanenza nel programma condotto da Alfonso Signorini ha fatto capire di non avere simpatia per Licia, al tal punto da invitare la fidanzata Serena a prendere le distanze dalla coinquilina.

La Nunez nella trasmissione ‘Non succederà più’ ha detto la sua sul fatto che il cantante sardo sia stato eliminato non appena è finito in nomination, nonostante fosse uno dei papabili vincitori. Secondo la 40enne, la Enardu e Pacifico non avrebbero dovuto chiarirsi sotto i riflettori delle telecamere poiché in questo modo ci si espone al giudizio del pubblico. Inoltre l’ex protagonista della fiction ‘Le tre rose di Eva’ ha commentato la partecipazione dell’influencer sarda al Grande Fratello Vip, affermando: “L’entrata di Serena non è stata positiva per lui, probabilmente ha tolto anche della serenità a Pago.

Aveva perso gran parte del suo spirito”.

La fidanzata di Barbara Eboli replica ad Antonella Elia

A questo punto Licia Nunez ha manifestato la sua indignazione su alcune opinioni espresse da Pacifico nel reality, precisamente per aver dubitato sia della sua storia passata e di quella attuale pur non conoscendola. Nel corso della lunga chiacchierata, la Di Miceli ha chiesto alla sua ospite cosa pensa della recente diretta Instagram di Pago e Antonella Elia. Non si è fatta attendere la replica dell’attrice all’attacco dell’ex valletta di Mike Bongiorno, che tramite il collegamento social l’ha definita ‘un cobra che striscia’.

Riguardo alla pesante offesa ricevuta, l’ex gieffina ha sottolineato che Antonella non smette di provocare. Licia ha continuato a esprimere la sua opinione sull'ex volto di Non è la Rai, e in modo ironico ha detto: “Visto che mi ha definito il cobra che striscia lo facciamo in musica”. Infine, non poteva di certo mancare da parte della Nunez un pensiero per la fidanzata Barbara Eboli. Ancora una volta, la 40enne ha ribadito che la sua compagna è entrata a far parte della sua vita in un momento difficile. Per concludere alla domanda se volesse prendere parte al talent show ‘Amici Vip’, l’ex gieffina ha ammesso che lo farebbe volentieri.