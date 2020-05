Continua il botta e risposta tra due ex protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che nella casa di Cinecittà si sono fatti parecchio sentire. Di recente, Antonella Elia si è servita di una chiacchierata social con l’ex coinquilina Asia Valente per criticare Antonio Zequila. Quest’ultimo nel Reality Show condotto da Signorini ha raccontato spesso di aver sofferto di depressione per un lutto subito diversi anni fa. Nelle ultime ore l'attore partenopeo ha perso la pazienza, proprio a causa di un’esternazione per niente carina fatta dall’ex valletta di Mike Bongiorno nei suoi confronti.

La fidanzata di Pietro Delle Piane è arrivata ad insinuare che il 56enne sia impazzito dopo l’eliminazione della Valente. A questo punto il vip, conosciuto come Er Mutanda, ha deciso di rispondere all’attacco ricevuto, facendo sapere ai suoi fan che la Elia non capisce ciò di cui parla. Zequila riferendosi al capitolo doloroso della sua vita, ha scritto il seguente messaggio su Instagram in un vecchio scatto che lo ritrae felice al fianco del compianto genitore: “La depressione è una malattia seria.

Io vi ero caduto in seguito alla perdita di mio padre Giovanni. Grazie al GF Vip ne sono uscito”.

Antonio Zequila torna a parlare della depressione di cui ha sofferto

In questi giorni Antonella Elia, ex concorrente del GF Vip 4 ha approfittato di una diretta Instagram per lanciare una nuova frecciatina ad un ex coinquilino. La showgirl torinese ha tirato in ballo Antonio Zequila, facendo sapere pubblicamente che quando Asia Valente è stata eliminata sarebbe entrato in depressione.

Inoltre, l’ex valletta di Mike Bongiorno rispondendo ad una domanda dei suoi fan ha sottolineato che il 56enne non è affatto il suo tipo. Nelle scorse ore il vip conosciuto anche come Er Mutanda ha scelto di replicare sui social all’attacco dell’ex gieffina, facendo una precisazione sulla terribile malattia avuta. Zequila ha cominciato il suo discorso con le testuali parole: "Avevo giurato a me stesso che non ne avrei più parlato, ma sono costretto a farlo visto che si confonde la depressione con la personalità”.

A questo punto l’attore ha continuato a puntare il dito contro la Elia sostenendo che alterna il vittimismo smielato al suo egoismo congenito e ha precisato che ciò di cui lui ha sofferto è il cancro dell’anima.

L'ex gieffino risponde ad Antonella Elia

Dopo aver raccontato di essere caduto in preda alla disperazione totale a causa del decesso del padre Giovanni, l’ex gieffino ha invitato tutti coloro che si sono trovati nella sua stessa situazione a ritornare a vivere più forti di prima. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’attore amalfitano ha anche detto la sua sul fatto che l’ex volto di Non è la Rai abbia dichiarato che lui non rispecchia il suo uomo ideale.

Inoltre Zequila ha fatto capire che secondo lui la Elia dimostra di avere di più della sua età, visto che ha elogiato la sua fidanzata Marina nonostante sia coetanea dell’ex gieffina. Per finire l’attore ha pubblicato la foto di un serpente e, pur non facendo il nome di Antonella, ha scritto la seguente frase nella didascalia: “Il taipan occidentale mi ricorda colei che si esprime parlando di negatività altrui ignobilmente”.