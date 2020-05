Giulia De Lellis ha raggiunto Andrea Damante a Milano qualche giorno fa, e da allora sono ormai una consuetudine le foto e i video che entrambi stanno pubblicando su Instagram della loro quotidianità. Un filmato in particolare, però, ha fatto gioire i fan della coppia: dopo averla inquadrata sul divano, il dj chiama "amore" la sua fidanzata, ma poco dopo cancella tutto non si sa bene per quale motivo.

Casa di Damante nuova meta di Giulia De Lellis

È passata esattamente una settimana da quando Andrea Damante ha lasciato Roma e la casa dove ha trascorso la quarantena con la famiglia della ritrovata fidanzata, Giulia De Lellis.

Quest'ultima, dopo aver festeggiato il primo compleanno della nipotina Penelope, si è messa in viaggio ed ha raggiunto il compagno a Milano, nonostante la sua risaputa 'ipocondria'.

Da quando l'influencer ha messo piede nell'abitazione della sua dolce metà, sono tante le Instagram Stories che entrambi stanno pubblicando nelle quali compare l'altro, il tutto per l'immensa gioia dei tanti fan dei "Damellis".

Ieri, domenica 10 maggio, l'ex tronista di Uomini e donne ha postato un video nel quale chiacchierava a distanza con la 24enne romana e la chiamava "amore": queste immagini, però, sono durate poco sui social network perché il ragazzo le ha cancellate dal suo account pochi secondi dopo averle condivise.

Andrea, però, non è stato abbastanza veloce perché i suoi più attenti sostenitori hanno salvato il filmato in questione ed hanno cominciato a pubblicarlo sia su IG che su Twitter.

I fan di Giulia De Lellis e Andrea Damante al settimo cielo

Tra i tanti che hanno condiviso il video che Damante ha deciso di eliminare dal suo profilo Instagram, spiccano coloro che hanno commentato quelle dolci immagini con una gioia incontenibile, ovvero gli irriducibili fan dei "Damellis".

"Lei sul divano e lui che la chiama amore. Come abbiamo vissuto due anni senza tutto ciò?", "Ho un problema nella testa funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa amore tu che dici?", questi sono solo alcuni dei tweet che sono stati scritti su Giulia De Lellis e Andrea nelle ultime ore.

Da quando la bella romana ha raggiunto il ritrovato fidanzato a Milano, sono tanti i momenti che sta condividendo con i followers delle sue giornate, cosa che fino a poco tempo fa non faceva perché preferiva vivere il riavvicinamento con l'ex lontano da occhi indiscreti.

Lavoro e amore a Milano per Giulia De Lellis

Se i più romantici pensano che Giulia abbia lasciato Roma e la sua famiglia solo per ricongiungersi con Andrea, si sbagliano: è stata la stessa giovane, infatti, a precisare sui social network che la sua trasferta a Milano ha ragioni soprattutto professionali.

Sebbene il suo lavoro, come quello di molti altri, sia in stand-by da mesi per l'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio tutto il mondo, la De Lellis ha deciso di ricominciare a mettere mano ai suoi tanti progetti proprio in questi giorni.

Anche se non ha mai svelato ai fan a cosa sta lavorando, l'influencer ci ha tenuto a far sapere a loro che quando si potrà tornare alla normalità, sono molte le sorprese che è pronta a regalare soprattutto in ambito professionale (prima dello stop, la ragazza stava cercando di mettere su uno staff di giovani per un progetto ancora top secret).

Si vocifera da tempo che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe disposta a far uscire un nuovo libro: il successo inaspettato che ha avuto il romanzo "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza" potrebbe spingere la protagonista a pensare di realizzare un sequel proprio ora che si è ricongiunta con colui che le ha ispirato l'opera d'esordio.