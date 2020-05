Non è passata neppure una settimana da quando Andrea Damante ha lasciato Roma e Giulia De Lellis per tornare a casa sua: era il 4 maggio quando il dj è salito in auto per rientrare a Milano dopo due mesi di quarantena a Pomezia. L'influencer, dopo aver festeggiato il primo compleanno della nipote Penelope, ha fatto la stessa cosa del fidanzato, che l'ha accolta con una colazione a base di cereali e un grande mazzo di fiori rosa e bianchi.

Giulia De Lellis riabbraccia Damante a Milano

Era lunedì 4 maggio quando Andrea Damante ha usato i social network per far sapere di essere in viaggio verso Milano.

Dopo aver trascorso più di due mesi in provincia di Roma con la fidanzata e la sua famiglia, il giovane ha deciso di tornare a casa sua anche per questioni lavorative.

Giulia De Lellis è rimasta con i parenti fino a poche ore fa e l'ha fatto per un motivo molto importante: ieri, venerdì 8 maggio, la nipotina Penelope ha compiuto un anno e l'influencer non voleva perdersi quest'occasione unica per nulla al mondo.

Dopo aver preparato una festa in casa per la sua amata piccolina (come documentano le foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram), però, la 24enne romana è salita in macchina ed ha affrontato un lungo e ansioso viaggio.

Guardando le Stories che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha caricato sul suo account nelle ultime 24 ore, si apprende che ha lasciato la Capitale a bordo di un'auto che rispettava tutte le norme di sicurezza (un pannello tra il driver e il passeggero, e guanti e mascherine per tutti).

Dolce accoglienza milanese per Giulia De Lellis

Anche se Giulia De Lellis non ha mai detto apertamente dov'era diretta, i fan ci hanno messo poco a capire che era Milano la città che ha raggiunto in macchina tra l'8 e il 9 maggio.

Ad aspettare l'influencer nel capoluogo lombardo da qualche giorno, c'era Andrea Damante, il ragazzo con il quale è tornata a fare coppia da un paio di mesi a questa parte.

Sul profilo Instagram della 24enne, infatti, è possibile vedere le Stories delle piccole attenzioni che il dj ha riservato alla compagna non appena è arrivata in città: latte e cereali per colazione e un bel mazzo di fiori rosa e bianchi.

"Benvenuta", si è limitata a commentare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sotto alla foto del regalo che ha ricevuto nella tarda mattinata di oggi, forse il primo di una lunga serie.

Quarantena di coppia per Giulia De Lellis e il 'Dama'

Ora che i "Damellis" si sono ricongiunti a Milano, i fan possono tornare a tenere d'occhio i loro profili Instagram per captare qualche traccia della coppia, esattamente come hanno fatto prima che il ritorno di fiamma fosse ufficializzato sul settimanale "Chi" con delle foto esclusive.

Prima che i paparazzi beccassero Andrea e Giulia sotto la casa dove hanno trascorso la quarantena, sono stati tanti gli indizi che i più attenti hanno colto sui social network per dimostrare che i due fossero realmente sotto lo stesso tetto.

L'influencer, in un primo momento, ha provato addirittura a sviare l'argomento salutando Damante in una diretta che ha fatto per chiacchierare con i followers, ovviamente fingendo che non si trovasse a pochi passi da lei.

Quando sono stati sorpresi dai fotografi prima al ritorno dalla spesa e poi a scambiarsi dolci tenerezze sul balcone, la De Lellis e il tronista non hanno più potuto nascondere il sentimento che è rinato tra loro dopo che hanno lasciato rispettivamente Andrea Iannone e Claudia Coppola.

Ora che sono tornati ad essere una coppia, i "Damellis" sono sulla bocca di tutti per un possibile matrimonio: si vocifera, infatti, che i due giovani potrebbero decidere di fare il grande passo tra circa un anno, nella primavera del 2021.