Sono ancora una volta Giulia De Lellis e Andrea Damante i protagonisti del Gossip di questa settimana d'inizio maggio: il numero di "Chi" che uscirà domani, infatti, mostra le foto esclusive che i paparazzi sono riusciti a fare alla coppia riunita. Prima che il dj tornasse a Milano per questioni di lavoro è stato immortalato mentre abbracciava a baciava sul collo la bella influencer: per il momento, dunque, i "Damellis" sono separati ma solo per ragioni logistiche.

Un'altra paparazzata per Giulia De Lellis

È passato circa un mese da quando il settimanale "Chi" ha confermato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante con delle foto esclusive scattate sotto l'abitazione di Pomezia dove hanno trascorso l'isolamento domiciliare.

Oggi, a distanza di un po' di tempo e dopo che anche i diretti interessati hanno ufficializzato la loro "reunion", la rivista di gossip torna ad occuparsi della coppia con un nuovo servizio.

Pochi giorni prima che il dj rientrasse a Milano per ragioni di lavoro (è partito lunedì 4 maggio, subito dopo il via alla "Fase 2"), i paparazzi hanno beccato lui e la fidanzata mentre si scambiavano dolci effusioni sul balcone.

La pagina Instagram ufficiale di "Chi", infatti, da poco ha pubblicato in anteprima una delle immagini che da domani saranno disponibili sulla versione cartacea: l'influencer e l'ex tronista di Uomini e donne sono stati sorpresi mentre si abbracciavano e si davano baci sul collo all'esterno della casa dove hanno convissuto negli ultimi due mesi.

Andrea Damante riparte e lascia Giulia De Lellis a Roma

Nell'attesa di vedere l'intero servizio che "Chi" ha dedicato ai chiacchierati "Damellis", non si può non parlare delle ultime notizie che sono circolate sulla coppia.

Proprio nella giornata di ieri, ad esempio, Giulia De Lellis è finita al centro del gossip per l'improvvisa separazione da Damante: è stato il dj, infatti, ad informare i fan che era in partenza per Milano da solo.

Una foto che è apparsa nelle Instagram Stories di Andrea, dunque, ha aggiornato i curiosi del distacco temporaneo che c'è da qualche ora tra l'influencer e il compagno: i due si sono salutati abbracciandosi calorosamente in cucina.

La 24enne ha preferito rimanere nella Capitale con la famiglia, infatti sta condividendo sui social network tantissimi video mentre gioca con le nipotine.

Possibili nozze in vista per Giulia De Lellis

Da quando ha deciso di dare l'ennesima possibilità ad Andrea, Giulia è stata presa di mira da aspre critiche e a volte anche da pesanti insulti: sono stati in molti, infatti, ad apostrofare la giovane come una persona con poca dignità perché ha perdonato gli svariati tradimenti che Damante le ha fatto in passato.

Prima di voltare pagina, però, la De Lellis ha dovuto fare un lungo lavoro su sé stessa: è stata lei a raccontare in molte interviste che scrivere il libro "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza" l'ha aiutata a superare il dolore per la fine della storia d'amore nata a Uomini e Donne.

Anche se ha frequentato prima Irama e poi Andrea Iannone, dal cuore della bella influencer sembra non essere mai andato via il ragazzo che l'ha scelta in televisione e col quale ha condiviso due anni da favola prima della loro prima rottura.

È attorno al mese di febbraio, però, che qualcosa si è mosso tra i "Damellis": dopo che lei ha chiuso con il pilota e lui ha messo fine alla relazione con Claudia Coppola, c'è stato un veloce riavvicinamento che è sbocciato in una convivenza forzata per via dell'isolamento domiciliare.

Ora che il ritorno di fiamma è ufficiale, c'è addirittura chi ipotizza che Andrea e Giulia stiano pensando a convolare a giuste nozze la prossima primavera.