Sono bastate un paio di Stories che Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram, a scatenare la furiosa reazione di una ragazza che si è fatta conoscere soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e donne. Valentina Dallari, che in passato è stata anoressica, ha protestato sui social network contro il messaggio che ha lanciato l'influencer romana: per poter prestare il volto a una campagna pubblicitaria, si è messa a dieta ferrea.

Le parole di Giulia De Lellis sul peso fanno discutere

Oggi, mercoledì 13 maggio, Giulia De Lellis ha informato i suoi tantissimi fan di un importante sviluppo che ha avuto un progetto di lavoro al quale tiene tanto.

In alcune Stories che ha caricato su Instagram nelle scorse ore, la giovane ha fatto sapere di essere in procinto di registrare una campagna pubblicitaria ma prima deve "mettersi apposto".

"Sono tornata a Milano per lavoro e ho fatto delle prove, ma prima devo asciugarmi un po'. Diciamo che questa quarantena ha fatto gonfiare tutti. Condividerò con voi la dieta che farò per asciugarmi, ma quella è molto personale", ha detto l'influencer di recente sui social network.

Sebbene sia palesemente molto magra e in ottima forma, dunque, la 24enne romana è pronta a rinunciare ai piaceri del buon cibo per amore della sua professione.

Questo messaggio, però, non è piaciuto a molti, soprattutto considerando il fatto che la giovane è seguita da milioni di ragazze che potrebbero emularla.

La Dallari di nuovo contro Giulia De Lellis

A poche ore dalla condivisione in rete delle Stories in cui Giulia annunciava di essersi messa a dieta, Valentina Dallari ha deciso di prendere una drastica posizione: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è scagliata duramente contro la collega per il messaggio negativo che a suo parere ha dato ai milioni di ragazzi/e che la seguono sui social network.

"Ma una dieta per far crescere qualche neurone esiste? Quella perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto", ha tuonato la bolognese su Instagram poche ore fa.

Rivolgendosi sempre all'influencer romana, la dj ha aggiunto: "Non la condividere la tua dieta. Sei la solita superficiale, adesso basta".

Lo sfogo che ha avuto la giovane, deriva sicuramente dai problemi di anoressia che ha avuto fino a non molto tempo fa: Valentina, infatti, ha raccontato in un libro il periodo buio che ha vissuto fino a quando non ha deciso di riprendere in mano la sua vita e rimettersi in forma.

Valentina attacca Giulia De Lellis: 'Ma chi la fa lavorare?'

Non è la prima volta che la Dallari si scaglia contro Giulia De Lellis sui social network: le due, infatti, hanno un modo palesemente opposto di vedere la vita e non perdono occasione per ribadirlo soprattutto in pubblico.

Nelle Stories che ha caricato oggi sul suo profilo, Valentina è apparsa piuttosto irritata dal messaggio che ha lanciato la romana sulla dieta e sugli effetti negativi che la quarantena avrebbe avuto sul suo corpo già asciutto.

"Il solito personaggio negativo, ma io mi chiedo chi la fa lavorare a questa?", ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne rivolgendosi chiaramente alla fidanzata di Andrea Damante.

La dj, inoltre, ha invitato tutti i suoi followers a non seguire i consigli a suo parere negativi che la collega dà tramite il suo account personale che vanta oltre 4 milioni di fan soltanto su Instagram.

Chissà se Giulia deciderà di esporsi per replicare al duro attacco che ha ricevuto da parte di Valentina, che non ha mai nascosto la poca simpatia che nutre nei confronti della De Lellis e della carriera che ha fatto negli ultimi anni sia sul piccolo schermo che sul web.