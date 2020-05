Alessandro Fella, volto di Federico ne Il Paradiso delle Signore 4, è stato intervistato da Tv Serial per la rubrica #IlParadisoRiparte. L'attore ha parlato della difficile situazione che anche il mondo del teatro e dello spettacolo sta affrontando, certo tuttavia che questa 'grande macchina' riparta il prima possibile.

Nel corso dell'intervista, ampio spazio è stato dedicato al personaggio di Federico Cattaneo che, negli ultimi episodi della soap andati in onda su Rai 1, si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in Svizzera per riprendere l'uso delle gambe.

Il Paradiso delle Signore 4, la promessa di Alessandro Fella

L'affascinante Alessandro Fella ha risposto alle domande di Tv Serial con un video all'interno della rubrica #IlParadisoRiparte. L'attore si augura che il settore del teatro e dello spettacolo torni attivo quanto prima, ricordando come in questo particolare e difficile momento, l'arte, la musica e in generale l'intrattenimento siano stato fondamentali.

''Torneremo più forti di prima e con più passione'' dice Fella nel video intervista, consapevole che si dovrà tuttavia lavorare con una 'nuova' normalità.

Il dramma di Federico Cattaneo

Una domanda ha in particolare stuzzicato la fantasia dell'attore che presta il volto al figlio di Silvia ne Il Paradiso delle Signore 4.

Nelle ultime puntate, il giovane Cattaneo ha fatto i conti con le devastanti conseguenze di un incidente che lo ha fatto finire sulla sedia a rotelle.

Tutto sembrava perduto dopo il primo intervento andato male. Luciano e Silvia però non si sono arresi e, grazie alla loro caparbietà, ecco arrivare la speranza, un medico in grado di operare Federico, seppur a caro prezzo.

Trovati i soldi per pagare l'intervento, il ragazzo è partito per la Svizzera anche se con il cuore spezzato per via della scoperta del tradimento della sua fidanzata.

Il volo pindarico di Alessandro Fella, attore ne Il Paradiso delle Signore 4

Nel corso dell'intervista, Alessandro Fella ha inventato un futuro diverso su Federico.

Nella sua immaginazione, il Cattaneo non avrebbe ripreso l'uso delle gambe. La vita però, gli avrebbe sorriso comunque, visto che in svizzera avrebbe incontrato uno strano personaggio.

''Federico in carrozzella e il suo nuovo amico avrebbero girato il mondo come due hyppie'', fantastica Fella. Successivamente, il giovane Cattaneo sarebbe tornato dopo dieci anni a Milano, nel pieno degli anni '70, con una versione completamente nuova de Il Paradiso delle Signore 4. Un bel volo pindarico quello di Alessandro Fella, che presto tornerà con le nuove puntate della soap in onda su Rai 1.