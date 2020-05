Torna l'avvincente appuntamento con le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore. La Rai ha deciso di trasmettere le repliche della quarta serie per l'impossibilità degli attori di tornare sul set per ultimare gli ultimi episodi. Le trame delle puntate, in onda su Rai 1 da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, svelano che ci saranno molti colpi di scena. In dettaglio, Nicoletta Cattaneo non potrà più fare a meno di Riccardo Guarnieri, mentre Marcello Barbieri sarà vittima di un'aggressione, tanto da venire soccorso da Roberta Pellegrino. Infine, Cesare Diamante comincerà a nutrire più di un sospetto sulla moglie.

Il Paradiso delle signore, repliche 18-22 maggio: Riccardo vuole far annullare le nozze tra Cesare e Nicoletta

Le repliche delle puntate della soap opera, in onda dal 18 al 22 maggio, svelano che Nicoletta non riuscirà più a fingere i sentimenti che prova per Riccardo, tanto da mettere in discussione le nozze con Cesare. A tal proposito, il medico inizierà ad insospettirsi dello strano comportamento della consorte. Proprio quest'ultima proverà una crescente attrazione nei confronti del Guarnieri dopo aver vissuto un momento di passione all'interno dell'atelier. Il dottore seguirà i consigli di Silvia, tanto da indagare a proposito. Alla fine, Diamante scoprirà che i suoi sospetti non erano frutto della sua fantasia.

D'altro canto, Riccardo studierà un modo per annullare il matrimonio tra il rivale e l'amata e chiederà l'intervento di Cosimo per metterlo in contatto con l'Arcivescovo. Il fratello di Marta si dimostrerà disposto a qualsiasi cosa pur di vivere accanto a Nicoletta.

Adelaide e Umberto vogliono il patrimonio di Flavia e Ludovica, Marta conosce Elsa

Nelle repliche de Il Paradiso delle Signore, in onda fino al 22 maggio, Umberto e la contessa Adelaide appariranno sempre più determinati a mettere le mani sull'ingente patrimonio di Ludovica e Flavia. Per questo motivo, i due amanti decideranno di invitarle a cena per darle il benvenuto a Milano.

Al grande magazzino, invece, ci sarà molta agitazione per la registrazione di un video promozionale. Qui, Marta farà la conoscenza di Elsa, la registra interpellata da Vittorio. A tal proposito, Gabriella riuscirà a portare a termine la collezione firmata 'Il Paradiso', grazie all'aiuto di Agnese. Vittorio sembrerà soddisfatto dal lavoro svolto dalla Rossi, tanto che quest'ultima tirerà un sospiro di sollievo.

Roberta soccorre Marcello, Angela trova lavoro al Circolo

Successivamente, tutti gli occhi saranno puntati sulla dolce Angela, che sarà invitata dalla padrona di casa a saldare in breve tempo l'affitto. Peccato che la giovane e suo fratello non abbiano a disposizione tale cifra. Per questo motivo, la Barbieri accetterà il posto di cameriera alla caffetteria del Circolo, dopo un confronto con Adelaide.

Ma i guai per la ragazza non termineranno qui, in quanto Marcello sarà aggredito da uno scagnozzo del Mantovano per un vecchio debito di gioco. Il giovane verrà soccorso e trasportato a casa, dove riceverà le cure di Roberta. A tal proposito, il Barbieri chiederà aiuto alla Pellegrino per saldare il debito con l'affitto, in quanto non vuole dare altre preoccupazioni a sua sorella.