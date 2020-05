È bastata una sola settimana di streaming su Amazon Prime Video per spingere i vertici della piattaforma digitale a scegliere di produrre la seconda stagione della serie comica-distopica Upload, ambientata in un futuro non troppo lontano, in cui le persone prossime alla morte possono scegliere di essere caricate in un aldilà virtuale chiamato Lakeview, che consente loro di rimanere in contatto con i propri cari e vivere in eterno. Dopo il grande successo ottenuto in così poco tempo, Greg Daniels, creatore e produttore della serie, si è messo subito al lavoro per dare un seguito alle vicende dei protagonisti, che saranno ambientate, ancora una volta, in un futuro sempre più tecnologico e surreale.

Amazon decide di rinnovare Upload: presto sul set per girare la seconda stagione

La Serie TV comedy-distopica Upload, uscita lo scorso 1 maggio sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video e distribuita in oltre 200 Paesi, ha subito conquistato il cuore dei telespettatori, che in poco tempo si sono affezionati al personaggio di Nathan Brown e a tutto il pittoresco mondo virtuale di Lakeview. Un successo clamoroso, che ha spinto i vertici di Amazon Studios a rinnovare per una seconda stagione la serie. Greg Daniels, creatore e produttore di Upload, si è detto estremamente soddisfatto ed entusiasta di poter continuare la collaborazione con gli Amazon Studios e si è già messo al lavoro per dare un futuro a Nathan, Nora, Ingrid e a tutti gli altri personaggi di questo mondo magico e surreale.

Anche Jennifer Salke, direttrice di Amazon Studios, si è detta molto felice dell'accoglienza del pubblico verso il progetto di Daniel e di come in poco tempo esso sia riuscito a conquistare un pubblico così devoto. Per quanto riguarda l'uscita di Upload 2, purtroppo, l'attesa non sarà breve: la seconda stagione, infatti, è prevista tra la primavera e l'autunno del 2021, anche a causa dell'emergenza sanitaria attuale, che ha messo a dura prova il mondo del cinema e rallentato notevolmente il lavoro ripresa e produzione.

Upload: grande successo per la serie distopica ambientata nel 2033

La serie tv Upload, distribuita da Amazon Prime Video, ruota attorno alle vicende del giovane Nathan Brown (Robbie Ammel), programmatore informatico rimasto gravemente ferito in un incidente stradale e poi "caricato" nella realtà virtuale di Lakeview; la superficiale e materialista fidanzata Ingrid (Allegra Edwards) e l'angelo del customer service di Horizen Nora Anthony (Andy Allo), di cui Nathan si innamora nonostante le difficoltà e la distanza tra loro.

Una sera, la macchina autopilotata su cui viaggia Nathan ha un incidente e una volta in ospedale il ragazzo deve decidere rapidamente del proprio destino e scegliere se farsi operare o se essere caricato nel Paradiso virtuale del 2033. Su consiglio della fidanzata Ingrid, che vuole tenerlo sotto controllo, Nathan accetta di essere trasferito nel più lussuoso degli aldilà virtuali: Lakeview. In questo paradiso immaginario, un punto di riferimento fondamentale diventa ben presto Nora, l'angelo che lavora presso la società Horizen, e nonostante le numerose difficoltà i due si innamorano. Proprio quando Nathan decide di lasciare Ingrid e iniziare una relazione con Nora, la prima stagione si interrompe lasciando i telespettatori pieni di interrogativi a proposito del futuro di Nathan nel bizzarro mondo di Lakeview, ma anche circa la novella coppia, che deve confrontarsi con la più difficile delle relazioni a distanza.