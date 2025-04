Momenti di grande paura caratterizzeranno i nuovi episodi di Tradimento, previsti nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della prima stagione raccontano che Oylum Yanersoy avrà un drammatico incidente stradale quando finirà vittima del piano organizzato da Behram per impedirle di dare un esame alla facoltà d'ingegneria biomedica.

Behram vuole impedire a Oylum di dare l'esame all'università

Tutto comincerà nel momento in cui Oylum sarà in procinto di dare l'esame d'accesso alla facoltà d'ingegneria biomedica. La ragazza vorrà tenere fede alla promessa fatta alla madre di continuare gli studi universitari nonostante sia ormai al settimo mese di gravidanza.

Ma Mualla non sarà felice della scelta di Oylum, convinta che debba prendersi cura del bambino in arrivo. Anche Behram apparirà d'accordo con sua madre anche se non riuscirà a fermare i propositi della moglie. L'uomo non vorrà negare a Oylum di sostenere l'esame sia per non indispettirla sia non per attirare l'ira di Guzide, già arrabbiata per la scenata di gelosia che lui aveva fatto nel corso del matrimonio di Ozan e Zelis. Nonostante questo, Behram spinto da Mualla metterà in azione un piano per impedire ad Oylum di dare l'esame.

Oylum ha un drammatico incidente stradale

Behram convincerà sua moglie a non attendere Guzide per giungere in facoltà, mettendole a disposizione un autista per accompagnarla a destinazione.

L'uomo, complice dell'imprenditore, fingerà di incontrare un ostacolo per la strada, ritardando così l'arrivo di Oylum presso la facoltà. La ballerina, a questo punto, ordinerà all'autista di prendere una strada secondaria ma pericolosa. L'uomo avviserà la ragazza della pericolosità del sentiero per poi perdere il controllo dell'auto e schiantarsi contro un albero.

L'autista perderà i sensi mentre Oylum apparirà incosciente e presenterà una ferita alla nuca ed al pancione. Una volta in ospedale, le condizioni della donna appariranno molto serie. Behram, devastato dai sensi di colpa, sarà chiamato a fare una scelta molto difficile.

Guzide ha aiutato Sezai ad uscire dal carcere

Negli appuntamenti di Tradimento in onda ad inzio aprile su Canale 5, Guzide ha scoperto che Sezai è finito in carcere dove ha gridato la sua innocenza contro l'accusa di essere un trafficante di sostanze stupefacenti.

L'ex giudice ha fatto visita ad Afsin, pregandolo di rilasciare l'avvocato dato che non c'erano prove della sua colpevolezza. Sezai è uscito così di prigione e Guzide gli ha mostrato la casa che ha preso in affitto per lui in attesa del processo. Sezai è apparso immensamente grato per l'intervento della donna.