Il giorno 20 maggio, in Spagna, andrà in onda l'ultima puntata della soap opera Il Segreto. In attesa del grande evento, sul web si stanno diffondendo le anticipazioni in merito a quello che accadrà. La cosa certa è che nulla sarà lasciato al caso e che ci saranno dei colpi di scena inaspettati. A fornire qualche dettaglio in più in merito a quanto accadrà è stata Maria Bouzas, l'attrice che interpreta la perfida Donna Francisca.

A quest'ultima è stato chiesto di svelare cosa pensa in merito al finale di stagione e se è contenta di come siano andate le cose. L'attrice ha ammesso di non poter rivelare molto, ad ogni modo, è contenta di come siano andate le cose.

Questo, dunque, ha fatto pensare ai fan più accaniti che la donna non muoia, come si era ipotizzato in precedenza.

Maria Bouzas felice del finale de Il Segreto

Nel corso di un'intervista sul sito spagnolo Diez Minutos, Maria Bouzas ha fatto qualche piccolo spoiler in merito all'ultima puntata de Il Segreto. Alla domanda relativa a cosa pensa del finale, la protagonista ha detto: "Non posso rivelarlo, ma è quello che le corrisponde. Quando l’ho letto ho detto: ‘Certo!’. Quindi ne vado molto felice". Dalle parole pronunciate dalla donna, dunque, pare che ci sarà un lieto fine per la protagonista di Puente Viejo. A confermare questa ipotesi è anche la frase pronunciata dopo dalla Bouzas. Quest'ultima ha ripreso l'argomento inerente il finale di stagione ed ha aggiunto: "Mi piace l'idea dell'amore eterno".

Come vive l'attrice la chiusura della soap

La soap opera volge al termine dopo ben 9 anni, pertanto, all'attrice è stato chiesto di spiegare come si sente ora che si avvicina la messa in onda dell'ultima puntata di sempre. La protagonista, allora, ha ammesso di essere molto legata al suo personaggio, tuttavia, non è una di quelle persone che tende a portare il lavoro a casa.

Molte volte, però, le capita di ricordare le avventure vissute a Puente Viejo e questo le genera un po' di malinconia. Inoltre, la donna ha parlato anche del rapporto con il suo Raimundo ed ha ammesso di essere entrata molto in sintonia con lui. Maria ha detto: "Ammiro la sua temperanza e il suo senso dell'umorismo".

Il grande supporto dei telespettatori

La serie resterà per sempre in un angolo del cuore dell'attrice, sta di fatto che il momento dell'addio è risultato parecchio doloroso. Durante tutti questi anni di riprese, i vari attori hanno avuto modo di relazionarsi tra loro e di entrare in sintonia. Inoltre, di grande aiuto è stato anche il supporto e l'abbraccio virtuale da parte di tutti i telespettatori della soap opera. Senza il loro supporto, infatti, l'attrice ha ammesso che la soap opera non sarebbe mai potuta andare in onda per tutto questo tempo.