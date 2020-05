Sono sempre in grado di regalare forti emozioni le vicende della serie televisiva spagnola Il Segreto. Presto il pubblico italiano scoprirà finalmente per quale motivo la storia d’amore tra Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) e Fe Perez (Marta Tomasa Worner) non ha avuto il tanto sospirato lieto fine. A far separare in modo definitivo quest’ultima dall’ex capomastro fu la malvagia Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Gli spoiler spagnoli, riguardanti ciò che succederà nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che sarà proprio la storica dark lady a incoraggiare il sindaco a parlare del suo passato amoroso.

Il primo cittadino si lascerà andare a uno sfogo, dato che rivelerà al capitano Huertas (Carles Sanjaime) di non essere tornato tra le braccia della donna che amava poiché quest'ultima ha ritrovato la felicità al fianco di un altro uomo.

Il Segreto: Mauricio è ritornato a Puente Viejo in solitaria

Come ricordano anche i telespettatori, prima di assistere al salto temporale avvenuto di recente nella soap opera, uno storico protagonista ricevette l’indirizzo per potersi ricongiungere con la propria amata. Si tratta di Mauricio Godoy che, a seguito della distruzione di Puente Viejo causata dal perfido Fernando Mesia, si recò nelle Americhe per raggiungere Fe. Dopo il salto temporale di quattro anni, l’ex caposquadra di Francisca ha rimesso piede nella cittadina iberica in qualità di sindaco, senza svelare cosa sia successo con l’ex inserviente della Montenegro, con cui desiderava tanto avere un futuro.

Il Godoy racconta al capitano Huertas della sua rottura con Fe

Nei prossimi episodi il Godoy farà una confessione inaspettata. Il primo cittadino, su suggerimento della sua ex datrice di lavoro, si servirà di una conversazione con il capitano Huertas e gli racconterà un particolare del suo passato. In particolare, nella puntata 2.221 Mauricio si ricorderà con molta tristezza di come è finita la sua tormentata relazione sentimentale con Fe.

L’ex capomastro troverà il coraggio di aprire il suo cuore prendendo spunto dalla perseveranza di Raimundo Ulloa, che sarà disposto a fare qualsiasi cosa pur di ritrovare la moglie. Il sindaco racconterà a Huertas di aver trovato la Perez con un altro uomo. Infine è bene sottolineare, vista la messa in onda del finale della soap opera andata in onda in Spagna il 20 maggio, che purtroppo per Mauricio non si prospetta in futuro l'inizio di una nuova storia d'amore.