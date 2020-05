Le vicende dello sceneggiato di origini spagnole Il Segreto, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continuano ad appassionare. Nelle puntate già trasmesse su Antena 3 a partire da novembre 2019 e che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, Pablo Centeno (Adrian Exposito) si rifarà vivo. Quest’ultimo, dopo essere ritornato a Puente Viejo, verrà ricercato dall’esercito militare e non finirà in carcere grazie ad Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro). L’uomo d’affari, dopo aver protetto il suo figlioccio, gli farà però pagare il fatto di essersi gettato tra le braccia di sua figlia Carolina (Berta Castañè), costringendolo a lasciare nuovamente il paese iberico ma questa volta in modo definitivo.

Il Segreto, spoiler: Pablo si ammala, Manuela smaschera Carolina

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna raccontano che presto i telespettatori italiani assisteranno al ritorno di Pablo, che se ne andrà via dall’esercito militare di sua volontà. Il giovane, dopo aver rimesso piede a Puente Viejo, incontrerà soltanto Carolina e le chiederà di non far sapere a nessuno che si trova in paese: nello specifico il Centeno si nasconderà per non fare i conti con la giustizia. La situazione prenderà una brutta piega quando Pablo si ammalerà gravemente a causa di una polmonite, per aver trascorso diverse notti in una capanna abbandonata situata nel bosco. In un primo momento la sorella di Marta e Rosa racconterà delle menzogne ad Encarnacion, per procurarsi soprattutto le medicine necessarie per curare il suo fidanzato.

Non appena la Solozabal desterà dei sospetti, Manuela non avrà altra scelta oltre a quella di far rifugiare il proprio amato in una zona isolata de La Casona, poiché la governante le vieterà di continuare ad uscire senza motivo. Manuela scoprirà l’inganno di Carolina dopo averla sorpresa con il Centeno, ma per fortuna non farà la spia quando il ragazzo le dirà di aver lasciato il fronte poiché dei militari stavano organizzando un attacco contro il regime.

Ignacio su tutte le furie, il Centeno deve trasferirsi in America

Successivamente la verità rischierà di venire a galla, nell’istante in cui il capitano Huertas si presenterà alla villa e annuncerà ad Ignacio che Pablo si è dato alla fuga. A questo punto Manuela sceglierà di essere sincera con il suo padrone, visto che gli rivelerà che il Centeno si trova nella sua dimora.

Anche se impedirà alle autorità di perquisire la sua abitazione, Ignacio esigerà di ricevere le dovute spiegazioni da Pablo. Il Solozabal non la prenderà affatto bene, quando il ragazzo gli confesserà di amare sua figlia Carolina. Nonostante ciò l’uomo d’affari, deciso ad impedire che il suo figlioccio venga arrestato, gli ordinerà di rilasciare una testimonianza di fronte ad un giudice, per svelare le cattive intenzioni dei soldati.

Quando Pablo non avrà più nulla da temere poiché riuscirà a sfuggire da una condanna certa, farà i conti con la furia di Ignacio, che gli ribadirà che non si sarebbe dovuto avvicinare a sua figlia Carolina. Il Solozabal in preda alla rabbia darà una pesante punizione al giovane che aveva accolto nella sua dimora come un figlio, visto che gli dirà che soltanto in America potrà essere certo che i militari non si vendicheranno di lui.

Infine il Centeno non riuscirà a comprendere Ignacio, quando gli rivelerà che la sua storia d’amore con la sua terzogenita non può continuare.