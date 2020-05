Le vicende della soap opera di origini iberiche Il Segreto continuano a far emozionare. Negli appuntamenti in programma su Canale 5 prossimamente, ci sarà il ritorno di Pablo Centeno (Adrián Expósito). Carolina Solozabal (Berta Castané) proprio nell'istante in cui Encarnación e Manuela noteranno i suoi strani atteggiamenti, si recherà in una capanna di legno situata nel bel mezzo della foresta. La giovane fanciulla dopo tanto tempo rivedrà il suo amato, e pur essendosi sentiti soltanto tramite delle missive dimostreranno di essere ancora più innamorati.

Purtroppo emergerà che il figlioccio di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) è un fuggitivo per aver abbandonato il servizio militare.

Il Segreto spoiler: la fuga di Pablo, Carolina si comporta in un modo strano

Negli episodi italiani attuali de Il Segreto i telespettatori hanno assistito alla partenza di Pablo, che ha lasciato Puente Viejo per adempiere al servizio di leva militare. Il giovane si è visto costretto quindi a separarsi dall'amata Carolina, con cui aveva appena intrapreso una relazione sentimentale all'oscuro di tutti.

Quest’ultima prima di salutare l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore però, l’ha invitato ad essere sincero con suo padre Ignacio, ovvero a metterlo al corrente della loro storia d’amore. Il ragazzo ha scelto di non dire la verità al Solozabal, ma prima di andarsene dal quartiere iberico ha promesso alla sorella di Marta e Rosa che presto troverà il coraggio di dire a suo padre cosa sta accadendo tra di loro.

Nelle puntate andate in onda in Spagna a novembre 2019 e che debutteranno sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica, si verificherà un colpo di scena inaspettato. Pablo rimetterà piede a Puente Viejo ma in gran segreto, visto che la sua riapparizione nelle trame in realtà sarà una vera e propria fuga. Tutto avrà inizio quando Carolina dopo aver inviato tante lettere e un pacco al fidanzato, riceverà finalmente una risposta.

La fanciulla comincerà a comportarsi in uno strano modo, a causa del messaggio allarmante ricevuto dal proprio amato.

Rosa non vuole rinunciare ad Adolfo, il Centeno costretto a partire di nuovo

Successivamente la sorella di Marta e Rosa riabbraccerà Pablo in una cabina: quest’ultimo pur essendo felice di essere di nuovo accanto alla propria amata non sarà tranquillo. In particolare, il giovane temerà di poter fare i conti con delle gravi conseguenze per il suo abbandono dal servizio militare. A confortare il figlioccio di Ignacio ovviamente ci penserà Carolina, che continuerà ad incontrarlo al solito posto senza farsi scoprire anche per portargli del cibo.

Con il passare dei giorni la Solozabal assicurerà al suo amato che presto fuggiranno insieme, ma inizierà ad insospettire i propri familiari soprattutto per aver annullato il suo viaggio a Jaca. Intanto Don Ignacio sarà ancora ai ferri corti con la figlia Rosa che non vorrà rinunciare ad Adolfo de Los Visos. La situazione si complicherà quando Manuela convinta che Carolina si sia cacciata nei guai, esigerà di ricevere delle spiegazioni dalla stessa. Proprio quando quest’ultima risponderà alle domande della governante senza destarle alcun sospetto, il Centeno si vedrà costretto a tornare a vivere a La Casona per chiedere aiuto ad Ignacio.

Nel capitolo numero 2.233, il giovane si presenterà nella tenuta del Solozabal completamente spettinato e abbastanza impaurito. Ancora una volta Pablo dopo essersi rifugiato a casa della donna che ama, non avrà altra scelta che fuggire per non consentire alle autorità di scoprire dove si trova. Il Centeno dovrà partire in fretta, e quindi salutare nuovamente Carolina che mostrerà il suo disaccordo.