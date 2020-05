Prosegue su Rai 1 la messa in onda dell’amata serie televisiva Il Paradiso delle Signore, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, di cui stanno andando in onda in queste settimane le repliche dell'ultima stagione. Le trame dell'episodio dell’8 maggio dicono che al centro della scena ci sarà ancora Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello), la quale sarà abbastanza confusa poiché non saprà chi scegliere tra Cesare Diamante (Michele Cesari) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). La madre di Margherita si renderà conto di provare dei forti sentimenti sia per il bel dottore ormai diventato suo marito, sia per il nipote di Adelaide.

Intanto Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà grato alle "veneri" del grande magazzino per l’impegno che hanno dimostrato nel recuperare il vecchio campionario con l’aiuto di Agnese e Gabriella. Le commesse verranno ricompensate per aver passato una notte in bianco ricevendo una dolce sorpresa dal loro datore di lavoro.

Il Paradiso delle signore: Vittorio ringrazia le 'veneri'

Nel corso della replica dell’ottava puntata della soap opera pomeridiana che verrà riproposta su Rai 1 venerdì 8 maggio 2020, Vittorio ringrazierà nel migliore dei modi le sue dipendenti.

Il direttore Conti sorprenderà le 'veneri' ricompensando il sacrificio dell'aver trascorso una notte intera in atelier a modificare gli abiti del vecchio campionario. Ovviamente le commesse non sarebbero riuscite nella difficile impresa, senza la guida di Agnese e della stilista Gabriella.

Intanto l’obiettivo del marito di Marta sarà quello di sollevare il grande magazzino dal recente furto subito, esponendo nelle vetrine la collezione ritoccata.

Riccardo pronto ad acquistare le quote del padre, Nicoletta in crisi

Nel frattempo, il cognato di Riccardo continuerà a sperare di poter recuperare tutto il materiale sottratto. Successivamente Umberto farà sapere ai novelli sposi Vittorio e Marta di voler rinunciare alle sue quote del Paradiso, senza intuire affatto che suo figlio Riccardo è pronto ad approfittare della situazione. Quest’ultimo infatti è intenzionato a candidarsi come socio al posto del padre.

Rocco si troverà molto bene con Armando, che verrà assunto in prova nel grande magazzino per sostituire Ugo Tagliabue.

Nicoletta sarà sempre più in crisi dal punto di vista sentimentale, perché pur avendo sposato Cesare non smetterà di pensare al giovane rampollo dei Guarnieri.

Infine il nuovo capo-magazziniere verrà visto come una figura paterna dal cugino di Salvatore e avrà il primo diverbio con la signora Agnese Amato.