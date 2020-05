Mercoledì 20 maggio andrà in onda in Spagna, su Antena 3, l'episodio finale de 'Il Segreto' (titolo originale El secreto de Puente Viejo), la telenovela spagnola che ha aperto i battenti nel 2011 riscuotendo un grande successo anche in Italia. La soap opera con protagonisti gli attori Sandra Cervera, Megan Montaner, Mario Zorrilla e Carlos Serrano, volge dunque al termine dopo circa nove anni di messa in onda.

Fra gli ultimi colpi di scena, gli spoiler spagnoli concernenti l'ultima puntata che verrà trasmessa il 20 maggio, svelano la sofferenza di Marta per i continui maltrattamenti del marito e la perdita del bambino che porta in grembo, la pazzia di Rosa, la quale finisce in manicomio e la morte di Ramon, che verrà assassinato dalla suocera.

Marta perde il bambino che porta in grembo

A causa dei continui maltrattamenti da parte di Ramon, la Solozabal perde il bambino che porta in grembo. Le grida dell'Ibarra svegliano l'intera famiglia di Marta e Manuela corre immediatamente in aiuto della povera ragazza. I segni sul corpo di Marta confermano che la Solozabal è stata colpita violentemente ed ha bisogno di un medico. Quest'ultimo raggiunge immediatamente la villa e, visitando Marta, scopre che per il bambino non c'è più nulla da fare.

Ignaro dei fatti, Ignacio consola Ramon, ma la governante interviene subito spiegando al Solozabal che Marta ha perso il suo bambino a causa delle continue e violente percosse ricevute dal marito. La triste notizia giunge anche ad Adolfo, il quale, in preda ad un attacco di ira, rivela a Rosa di essere ancora innamorato di Marta.

Il marchesino vuole vendicarsi, ma c'è chi arriva prima di lui. La madre di Marta, infatti, avvicinandosi a Ramon con una scusa, lo pugnala alla gola servendosi di un tagliacarte e lo uccide.

Rosa impazzisce

Nel frattempo Rosa, distrutta dalle parole del marito, fa ricadere tutta la colpa su Adolfo, il quale viene messo in prigione.

Ma il De Los Visos viene scagionato grazie alla testimonianza di Ignacio, il quale ammette che è stata proprio la moglie ad uccidere Ramon. Carolina, per aiutare Marta, la quale sembra non volersi riprendere in nessun modo, la coinvolge nei preparativi delle sue nozze. Ma ciò non basta a cambiare la situazione.

Ignacio, preoccupato per lo stato mentale della figlia, decide di rinchiuderla insieme alla moglie in una struttura per malati di mente in Austria.

Nel momento in cui la Rosa viene a conoscenza della decisione del padre, viene colta da un attacco di pazzia e finisce per sequestrare Carolina, minacciando di volerla uccidere. Ma la madre interviene immediatamente riuscendo a distoglierla dall'intento omicida.