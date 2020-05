Dal lunedì al venerdì dalle 16:10 alle 17:10 e il sabato dalle 14:50 alle 16:00 viene trasmessa su Canale 5 la soap "Il Segreto". Attese tante novità anche nel corso della settimana che va dal 4 al 9 maggio, come il licenziamento dei 20 minatori deciso da Isabel. Tra le altre cose vedremo che la donna si alleerà con Francisca, per riacquistare quei terreni che appartenevano a quest'ultima prima che andasse via da Puente Vejo.

Trame della soap 'Il Segreto' dal 4 al 6 maggio: Isabel licenzia 20 minatori

Nella puntata del telefilm 'Il Segreto' in onda lunedì 4 maggio Don Ignacio si recherà a casa di Isabel per offrirle il suo aiuto per negoziare con i minatori scioperanti, ma la Marchesa non ascolterà le parole dell'uomo e parlerà con Francisca, con la quale complotterà affinchè i dipendenti possano terminare lo sciopero. Alicia riprenderà gli studi e i genitori accoglieranno la notizia con molta gioia. Manuela intanto chiederà a Marta di non illudere Ramon.

Nell'episodio di martedì 5 maggio Isabel sarà ferma sulle sue posizioni e incontrerà Matias, al quale comunicherà la decisione del licenziamento di 20 minatori manifestanti. Inigo, Adolfo e Tomas saranno sempre più preoccupati sul fatto che questo sciopero possa avere esito nefasto per i lavoratori.

Matias nel frattempo convocherà tutti i minatori, ma non rivelerà i nomi dei dipendenti licenziati.

Mentre Onesimo inaspettatamente farà il suo rientro a Puente Vejo, Pablo dovrà lasciare la cittadina per espletare il servizio militare. Nella puntata di mercoledì 6 maggio i minatori decideranno di porre fire allo sciopero. Ramon dirà a Don Ignacio che non potrà rivelargli l'esito dell'ispezioni, in quanto prima dovrà essere comunicata ai membri del consiglio familiare. Intanto Adolfo, conoscendo la passione di Rosa per la letteratura, la inviterà ad una rappresentazione teatrale.

La ragazza accetterà, nonostante il parere contrario di Marta. Don Ignacio farà scorta di materiali, per evitare futuri rallentamenti nella produzione nel caso in cui i minatori decidessero nuovamente di scioperare. Tra le altre cose vedremo Don Ignacio che scoprirà sua figlia Rosa a teatro con Adolfo e deciderà di punirla, impedendole di vedere l'uomo.

Anticipazioni dal 7 al 9 maggio: Isabel si allea con Francisca

Secondo le Anticipazioni Tv di giovedì 7 maggio Isabel mal sopporterà i modi in cui verrà trattata da Francisca, ma continuerà comunque a darle il suo aiuto e accetterà di farle da prestanome per riacquistare tutti i terreni che erano di sua proprietà prima di lasciare Puente Vejo.

Gli strani comportamenti della madre faranno sorgere più di qualche dubbio in Adolfo e Tomas. Intanto Don Ignacio scoprirà davanti al teatro Rosa e Adolfo. Nella puntata di venerdì 8 maggio vedremo che Don Ignacio sarà furioso con la figlia e le proibirà di rivedere Adolfo. Manuela e Urrutia tenteranno di fargli cambiare idea, ma lui sarà irremovibile. Onesimo si proporrà come dipendente sia alla fabbrica che alla miniera, ma non sarà assunto in nessuno dei due posti.

Inigo chiederà nuovamente ad Isabel di mettere in sicurezza le miniere, ma la Marchesa rifiuterà di spendere del denaro. Nell'episodio di sabato 9 maggio Marcela e Matias saranno ormai in aperto conflitto, mentre Francisca chiederà notizie di Raimundo a Isabel, la quale le mentirà dicendole di non averlo visto.

Intanto Don Ignacio metterà in punizione Rosa, mentre Cosmè si scuserà con Matias per non avere portato avanti lo sciopero dei minatori. Infine Tomas e Adolfo, seguiranno Antonita e riusciranno ad entrare nella zona segreta della casa dove si nasconde Francisca.