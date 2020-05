Dopo essere diventato uno dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello vip, Sossio Aruta è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via del contenuto di un'intervista esclusiva che l'ex gieffino campano ha concesso a Nuovo magazine, il giornale diretto da Riccardo Signoretti, a cui ha parlato del suo lavoro precario e del cambiamento repentino che ha subito la sua vita per via degli effetti della pandemia del nuovo coronavirus. Reduce dalla nascita di Bianca, la figlia che ha avuto da Ursula Bennardo (come lui un ex volto di Uomini e donne, ndr), nel suo nuovo intervento ha in particolare lamentato le restrizioni previste dalle disposizioni governative antivirus stabilite in Italia.

L'ex gieffino avrebbe di recente voluto portare la sua neonata al mare. Una volontà che, però, alla fine non si è concretizzata proprio per via delle misure attuate per la prevenzione del Covid-19.

Sossio Aruta lavora al supermercato sognando il calcio

Sossio Aruta, ha rivelato di essere tornato a lavorare in un supermercato dopo aver concluso la sua ultima esperienza televisiva al Gf vip, dove si è classificato terzo. "Non so dove sbattere la testa - ha dichiarato nella sua intervista concessa a Nuovo -. Continuo a vendere la frutta al supermercato. Ma non posso sopravvivere così". In occasione del suo ultimo intervento post-Gf vip, non ha poi nascosto che sogna di poter lavorare come allenatore nel mondo del calcio.

L'ex gieffino rivela i pensieri maturati sulla pandemia di coronavirus

Incalzato dalle domande di Nuovo, Sossio Aruta non ha lesinato parole sul cambiamento repentino che ha subito la sua vita a causa della pandemia dovuta al nuovo coronavirus, parlando in particolare di ciò che si sarebbe auspicato di fare dopo la nascita della sua Bianca.

"Sono triste - ha ammesso - perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare".

Nella sua intervista ha, inoltre, paragonato la pandemia che stiamo vivendo alla guerra, palesando il sospetto che allo stato attuale ci sia qualche potere forte che starebbe cercando di indebolire il resto del mondo attraverso il Covid-19.

"Come se stessimo vivendo la terza guerra mondiale, ma senza armi", ha concluso.

Sossio celebra il complimese di Bianca

Riattivandosi sul suo profilo Instagram, Sossio Aruta ha condiviso con i follower un post sul complimese della sua amata Bianca, a 7 mesi esatti dalla nascita della piccola. "7 mesi di te, immensi - si legge nella descrizione del post di auguri che l'ex gieffino ha dedicato a Bianca -. Sei la nostra principessina. Il vero senso della vita insieme a tutti i tuoi fratelli. Auguri, amore! Papà e la mamma"