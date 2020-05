La Casa di Carta è ormai un successo internazionale e, in attesa della quinta stagione, i fan si chiedono quale sarà il destino del Professore e della sua banda. A stuzzicare la loro curiosità ci ha pensato Mario de la Rosa, l'attore che nella serie interpreta il poliziotto Suarez. In una foto pubblicata su Instagram l'attore si è mostrato con l'uniforme rossa caratteristica della banda e ha rivolto un messaggio enigmatico ai fan: "Sotto copertura. Non è il colore, ma il sentimento". Che sia un indizio sul suo futuro come membro della banda?

Non è dato saperlo. Certo è che la foto ha attirato l'attenzione dei fan della serie, che hanno commentato l'immagine con messaggi di vicinanza al Professore e alla Resistenza.

Alla banda del Professore potrebbe aggiungersi un nuovo membro nella quinta stagione. A suggerirlo una fotografia pubblicata su Instagram dall'attore Mario de la Rosa, che ne 'La Casa di Carta' interpreta Suarez, il poliziotto delle forze speciali inviato al Banco di Spagna per gestire l'operazione contro la banda.

Nel ritratto l'attore appare con l'inconfondibile tuta rossa della banda e con un curioso ed enigmatico sorriso. Ad alimentare ancora di più la curiosità dei fan la frase sotto l'immagine recita: "Sotto copertura. Non è il colore, ma il sentimento". Il tutto con una faccina che invita al silenzio.

Infiltrato o nuovo membro della banda?

L'immagine pubblicata da Mario de la Rosa ha incuriosito i fan della serie.

Dalle frase dell'attore si potrebbe dedurre che il poliziotto, le cui missioni finora sono tutte fallite, potrebbe infiltrarsi nella banda del Professore per far avanzare le indagini della polizia. Tuttavia per molti fan la frase "Non è il colore, ma è il sentimento" sarebbe un indizio sulla condivisione da parte di Suarez della filosofia del Professore, che vuole denunciare gli abusi del sistema.

Secondo i fan, quindi, nella quinta stagione Suarez potrebbe diventare un nuovo membro della banda. "I tuoi sentimenti ti stanno dicendo che sei dalla parte sbagliata, dovresti decisamente cambiare fazione. Ti sta bene l'abito rosso”, ha scritto un utente. "Per favore, unisciti alla resistenza", ha chiesto un altro seguace. Ma c'è di più. Quando uno dei fan gli ha chiesto quale nome avrebbe scelto come membro della banda l'attore ha risposto "Ibiza", riferendosi al nome che Nairobi aveva scelto per suo figlio.

Suarez come Raquel e Monica

Non è certo la prima volta che un personaggio decide di entrare a far parte del gruppo di criminali guidato da Sergio Marquina.

Nelle scorse stagioni, infatti, l'ispettore Raquel Murillo si è arruolata nella banda con il nome di Lisbona e l'ostaggio Monica Gaztambide ha fatto lo stesso con il nome di Stoccolma. In quel caso, però, avevano giocato un ruolo determinante le relazioni amorose con il Professore e Denver. Se Suarez si unisse alla banda sarebbe certo un gran colpo di scena e, per la prima volta, non sarebbe per amore. In ogni caso per scoprire quale ruolo avrà questo personaggio nella quinta stagione dovremo aspettare, perché con l'emergenza da Covid-19 le riprese della serie in Spagna sono state annullate.