Licia Nunez, una delle protagoniste della quarta edizione del GF Vip, qualche giorno fa è intervenuta alla trasmissione radiofonica "Non succederà più" condotta da Giada Di Miceli. L'attrice pugliese ha colto l'occasione per esprimere le sue opinioni su alcuni ex compagni di avventura.

L'ex gieffina è tornata a criticare Antonella Elia, quindi ha spiegato cosa ne pensa della partecipazione di Serena Enardu al programma condotto da Alfonso Signorini. La 40enne, pur considerando l'ex tronista sarda una persona "molto accogliente", si è detta contraria al fatto che abbia esposto la sua relazione con Pago ad un programma televisivo come il Grande Fratello Vip.

La Nunez ha aggiunto che il cantante, dopo l'ingresso della fidanzata nella casa di Cinecittà, ha perso gran parte dello spirito del gioco. Dunque, a detta dell'attrice, Serena avrebbe condizionato in maniera negativa il percorso di Pacifico Settembre.

Licia Nunez: 'Antonella Elia mi ha definito il cobra che striscia'

Licia Nunez, durante l'intervista rilasciata al programma di Radio Radio, è tornata a parlare anche di Antonella Elia, con la quale, dopo un'iniziale amicizia, ha avuto diversi scontri.

La fidanzata di Barbara Eboli ha risposto per le rime alla showgirl torinese che, durante una diretta Instagram con Pago, l'aveva definita "il cobra che striscia".

Licia, dopo aver intonato ironicamente il brano "Kobra" di Donatella Rettore, ha spiegato che la Elia spesso tende ad irretire i suoi interlocutori. Quindi ha ricordato che Antonella avrebbe dichiarato che il fatto di aver dormito insieme a lei le avrebbe provocato degli "scompensi".

'L'entrata di Serena al GF Vip non è stata positiva per Pago'

Durante la sua chiacchierata con Giada Di Miceli a "Non succederà più", Licia Nunez ha avuto modo di esprimere il suo pensiero anche su Serena Enardu. Secondo l'attrice, siccome la relazione tra Pago e Serena era piuttosto travagliata, non avrebbero dovuto cercare di risolvere i loro problemi al Grande Fratello Vip in cui tutto risulta più amplificato.

A tal proposito ha affermato: "Sicuramente l'entrata di Serena, come abbiamo potuto notare, non è stata positiva per lui, probabilmente ha tolto anche della serenità a Pago che aveva perso gran parte del suo spirito".

Proseguendo nelle sue esternazioni, la Nunez ha anche avuto modo di replicare a Pacifico Settembre, il quale aveva affermato che la coinquilina non fosse una persona sincera: "Ho trovato fuori luogo le sue esternazioni - ha spiegato Licia - tipo dubitare su quella che era la mia storia passata di 7 anni, addirittura su quella attuale di quasi 3 anni con Barbara". L'ex gieffina ha anche precisato di aver interagito poco nella casa con il cantante sardo.

In un secondo momento, la 40enne pugliese ha rivelato che preferisce molto di più la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nata proprio al GF Vip.

Parlando dell'amicizia stretta con Teresanna Pugliese, l'attrice ha detto: "Lei ti cattura il cuore perché è una bella persona. È tutta una questione di pelle". Per finire, Licia Nunez ha rivolto il suo ultimo pensiero alla fidanzata Barbara Eboli e, dopo aver detto che non vede l'ora di rincontrarla, ha sottolineato che l'ha salvata in un momento molto difficile della sua vita.