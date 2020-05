'La cattedrale del mare' è il titolo della nuova miniserie tv iberica in costume ambientata nella Barcellona del XIV secolo che andrà in onda a partire da martedì 19 maggio in prima serata su Canale 5. La fiction è stata tratta dall'omonimo romanzo storico di successo scritto da Ildefonso Falcones che racconta delle vicissitudini di un servo della gleba che, nonostante le innumerevoli difficoltà, cerca coraggiosamente di cambiare il proprio destino. È stata realizzata dalla Diagonal Tv per il canale televisivo Antena 3 mentre i due registi sono Jordi Frades e Salvador Garcia Ruiz; la sceneggiatura è stata invece scritta dallo stesso autore del libro, Falcones, in collaborazione con Rodolf Sirera, Sergio Barrejòn e Antonio Onetti.

La storia di Arnau, servo della gleba

Siamo nel periodo in cui a Barcellona viene costruita la basilica di Santa Maria Del Mar, una grande chiesa gotica nel quartiere della Ribera. In questa città della Catalogna arriva Arnau Estanyol, un servo della gleba che insieme a suo padre riesce a sfuggire agli abusi di alcuni signori feudali. Il giovane Arnau inizia a lavorare prima come stalliere, poi diventa scaricatore di porto ed infine è un soldato, riuscendo così ad affrancarsi dalla difficile condizione sociale di servo. Inoltre, grazie al suo impegno, riesce a diventare barone ed ottenere il titolo di 'Console del Mare' anche se questa sua lenta e continua ascesa sociale diventa motivo di invidia e di disprezzo, al punto che Arnau cade nelle grinfie dell'inquisizione.

La fiction parte col raccontare la vita di Arnau quando era ancora un bambino.

I protagonisti della fiction

Ad interpretare il ruolo del servo della gleba Arnau da adulto è l'attore Aitor Luna, volto già noto anche in Italia per essere stato in precedenza uno dei protagonisti della Serie TV 'Velvet' e del suo spin-off intitolato 'Vevet Collection'.

Tra gli altri protagonisti della nuova miniserie 'La cattedrale del mare' ci sono anche Jordi Aguilar nella parte di Cesc, Pablo Derqui in quella di Joan e Ginés Garcia Millàn in quella di Grau Puig. E sono protagonisti anche altri attori quali Silvia Abascal (Elionor), Tristàn Ulloa (Padre Albert), Andrea Duro (Aledis), Crispulo Cabezas (Genis Pui) e Josep Maria Pou (Sahat).

La fiction 'La cattedrale del mare' è suddivisa in otto episodi della durata di 55 minuti ciascuno e, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa nel corso di quattro prime serate. In Spagna la miniserie è stata trasmessa sul canale Antena 3 ed ha ottenuto ottimi ascolti, tanto che si è pensato di realizzare anche un seguito ma a tal proposito ancora non ci sono state conferme ufficiali. In Italia è stata distribuita dalla piattaforma di streaming Netflix.