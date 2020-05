Nonostante il GF Vip 4 abbia chiuso i battenti da più di un mese e si parli già della nuova edizione, tiene ancora banco ciò che è accaduto nella casa di Cinecittà. A dire la sua di recente è stata l’attrice Laura Chiatti, rilasciando un’intervista al settimanale ‘Chi’. La moglie di Marco Bocci non si è fatta alcun problema ad ammettere di essere una vera e propria fan di ‘Uomini e Donne’ e del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. La famosa attrice umbra si è espressa in particolare su Antonio Zequila, facendo capire di essersi ricreduta in modo negativo sul suo collega. A far cambiare idea alla Chiatti è stato l’atteggiamento che l’attore partenopeo ha avuto nei confronti dell’ex coinquilino Sossio Aruta.

Laura Chiatti: 'Ho tifato Antonio Zequila'

Laura Chiatti, una delle attrici più apprezzate nel panorama cinematografico italiano, si è servita di un’intervista rilasciata al magazine ‘Chi’ per esprimere il proprio parere su due noti programmi Mediaset. La moglie di Marco Bocci, per iniziare, ha confermato una voce che circolava da tempo sul web, ovvero che ‘Uomini e Donne’ e il ‘GF Vip’ siano tra le sue trasmissioni preferite e, in merito, ha risposto: “Per me sono vita’. L’attrice ribadito dunque di essere una seguace della trasmissione di Maria De Filippi facendo sapere che è stato molto noioso non poterla seguire per un mese, a causa dello stop per l'emergenza sanitaria. A questo punto, si è soffermata a parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini per dire ciò che pensa di un ex concorrente molto discusso.“Ho tifato Zequila, ma poi ha sbagliato con Sossio”, ha detto in merito al percorso dell'attore campano nella casa più spiata d'italia.

'Faccio sempre squadra con le donne'

L'attrice ha inoltre ammesso di non perdersi nemmeno una puntata di ‘Storie Maledette’. Sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini, parlando della sua vita privata, ha dichiarato di essere sempre rimasta in buoni rapporti con i suoi ex fidanzati. A tal proposito, Laura Chiatti ha raccontato di aver avuto la fortuna di scegliere delle persone speciali che continuano a volerle bene anche se l’amore è finito.

"Oggi – ha detto – amo i figli di Francesco Arca e la sua compagna Irene così tanto che la gente ci chiede come sia possibile. La verità è che faccio squadra con le donne, non sono gelosa, cerco sentimenti profondi". Per finire Laura Chiatti ha rivelato di aver rinunciato a tante proposte di lavoro, per dedicarsi maggiormente ai suoi bambini.