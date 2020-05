Paolo Ciavarro è stato protagonista di un'intervista per Novella 2000. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha confessato di non essere interessato al passato amoroso di Clizia Incorvaia. Poi, ha raccontato come trascorre la sua relazione a distanza con l'influencer.

In apertura, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è tornato sull'esperienza nel reality-show di Canale 5. Il 28enne romano ha ammesso che la vittoria del GF Vip 4 non era in programma: "Sono soddisfatto dell'affetto del pubblico".

Ciavarro jr non è interessato ai gossip che hanno coinvolto la Incorvaia

Interpellato da Novella 200, Paolo Ciavarro non ha potuto fare a meno di parlare della sua favola d'amore con Clizia Incorvaia.

Il giovane ha rivelato di quanto sia dura vivere quest'amore a distanza, a causa della pandemia da Coronavirus: "Sembra un film. Tutto rema contro, ma ce la faremo e ci vivremo". Nell'intervista, l'ex gieffino ha confidato di non vedere l'ora di poter vedere la sua fidanzata: Paolo attualmente si trova a Roma con la mamma Eleonora; l'influencer invece è in Sicilia.

Al settimanale diretto da Roberto Alessi, Ciavarro jr ha affermato di non essere minimamente interessato al passato della sua attuale fidanzata: "Non mi interessa. Mi sono innamorato della Clizia che ho conosciuto, una persona fantastica". Inoltre, Paolo è tornato a ribadire che la differenza d'età con la sua ex coinquilina non è un problema: "Sto benissimo con lei".

Paolo Ciavarro ha poi confermato l'ottimo rapporto che c'è tra la sua fidanzata e la mamma. L'ex gieffino ha rivelato che Clizia ed Eleonora Giorgi sono molto complici e spesso si sentono via social. Di questa situazione, Ciavarro jr non può che essere contento.

Clizia e Paolo, storia di un'amore a distanza

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia, attraverso un'intervista con Novella 2000, aveva espresso la sua opinione sulla storia a distanza vissuta con Paolo Ciavarro. La 39enne siciliana aveva confessato con molto rammarico e incredulità di non essere mai stata con il suo fidanzato: "Nella casa ci siamo trattenuti".

Clizia aveva spiegato che, nonostante nella casa li avessero avvertiti che i momenti intimi non venivano mandati in onda, non era da loro lasciarsi andare. Per questo al settimanale di Roberto Alessi, la Incorvaia ha dichiarato: "Tra me e Paolo la distanza non fa altro che aumentare il desiderio".

I due, in attesa di poter lasciare la propria regione per rivedersi, continuano a portare avanti una relazione a distanza come tantissime altre coppie del momento. Grazie alla tecnologica, i due ex gieffini passano le ore al telefono tra messaggi, chiamate e video chiamate.