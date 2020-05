Il GF Vip 4 ha chiuso i battenti soltanto da un mese e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe tornare ad occupare la rete ammiraglia Mediaset a settembre 2020. Al timone della nuova edizione del noto Reality Show a quanto pare ci saranno nuovamente Alfonso Signorini come conduttore, con Pupo nelle vesti di opinionista. In questi giorni, sul web si parla anche di chi potrebbero essere i nuovi potenziali protagonisti del programma prodotto da Endemol Shine Italy. A tal proposito, l’ex gieffina Serena Enardu ha colto l’occasione per fare una richiesta inaspettata al direttore del settimanale ‘Chi’.

Nonostante la sua permanenza nella casa più seguita dagli italiani sia stata turbolenta, l'influencer sarda ha espresso la volontà di voler varcare di nuovo la famosa porta rossa come concorrente.

Serena Enardu si candida per la nuova edizione del GF Vip

Si inzia dunque a parlare della quinta edizione del GF Vip e non è passata inosservata la proposta di una ex gieffina. Si tratta di Serena Enardu che fece il suo ingresso a show già iniziato per riconquistare il fidanzato Pago Settembre. Nelle scorse ore, l’influencer sarda si è candidata per poter rimettere piede nella casa di Cinecittà. L’ex gieffina si è fatta sentire attraverso i social in cui è sempre molto attiva, per confrontarsi con i suoi fan.

Precisamente nel corso di una diretta Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pronunciato le testuali parole: “Ho sentito che prestissimo tornerà il Grande Fratello Vip. Io vorrei propormi perché ho voglia di avere l'opportunità di farmi conoscere”. Non si è fatto attendere l’intervento di Pago che ha fatto sapere alla sua compagna che anche lui vorrebbe partecipare di nuovo al noto programma.

La Enardu, oltre a dire al cantante sardo di essere stato 'simpatico' nel reality, si è rivolta direttamente al conduttore dicendogli di essere pronta per il GF Vip.

L'ex gieffina su un suo probabile ritorno in televisione: 'Mi piace la verità dei social'

Soltanto qualche giorno fa invece, Serena Enardu interrogata da coloro che la seguono si era espressa in maniera negativa su un suo probabile ritorno in televisione.

L’ex gieffina ad un utente che le ha chiesto se avesse intenzione di partecipare a qualche altro programma, ha risposto dicendo: “Prima di entrare al Grande Fratello Vip il mio agente mi ha detto: ‘Serena, cosa vorresti fare in tv? ‘Niente, non vorrei proprio niente. A me piace stare sui social, mi piace la verità dei social”. La fidanzata di Pago per spiegarsi meglio ha anche sottolineato che sotto i riflettori delle telecamere non può mostrarsi per ciò che è, ma ha ammesso che se dovesse capitarle qualcosa di interessante non rifiuterebbe. Infine l’influencer sarda ha concluso facendo la seguente precisazione: “Però, progetti e voglia di tornare in tv, no”. Stando alle ultime dichiarazioni, dunque, potrebbe averci ripensato.