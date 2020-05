Nella puntata di venerdì 29 maggio 2020 di Pomeriggio 5, programma televisivo condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, c'è stato un siparietto simpatico che ha intrattenuto i telespettatori da casa e ha scatenato commenti tra gli utenti dei social network. Durante il servizio in collegamento da Jesolo riguardante una giovane coppia prossima al matrimonio, la conduttrice partenopea ha ironizzato sulla sua situazione sentimentale da single assieme alla fidata inviata e giornalista Ilaria Dalle Palle.

La battuta della D'Urso sul suo stato sentimentale

"Barbara, io mi sono emozionata. Vorrei quasi sposarmi!" ha esclamato un'entusiasta e commossa Ilaria Dalle Palle in diretta da Jesolo, mostrando la spiaggia allestita con romantiche e spettacolari decorazioni nuziali.

La risposta di Barbara D'Urso alla sua inviata è stata piuttosto ironica e con un velo di sarcasmo: "Ilaria ma chi ti prende? Te l'ho detto mille volte, non ci prende nessuno! Lasciamo stare. Spaventi gli uomini perché parli troppo un po' come me". A quel punto, qualche affezionato telespettatore di Pomeriggio 5 ha twittato con stupore e divertimento: "Quindi la D'Urso non la vuole nessuno perché parla troppo!".

Quindi la d Urso non la vuole nessuno perché parla troppo 😂😂😂😂😂 #Pomeriggio5 — Esmeralda (@Esmeral86825433) May 29, 2020

C'è stato anche qualche hater che ha espresso il suo pensiero negativo sulla battuta della conduttrice partenopea, scrivendo: "Ilaria la prenderebbero. A te brutta vecchiaccia non ti prenderebbe nessuno!".

A Ilaria la prenderebbero è a te cara vecchiaccia che non ti prenderebbe nessuno... #Pomeriggio5 — Alessandro (@Alessan48976832) May 29, 2020

Insomma nonostante Barbara D'Urso sia considerata una bellissima donna, con un carattere forte e una buona dose d'ironia, pare non aver ancora trovato la sua anima gemella dopo l'ex compagno produttore Mauro Berardi.

Barbara D'Urso sull'ex Berardi: 'L'uomo più importante della mia vita'

Barbara D'Urso è molto legata al suo ex compagno Mauro Berardi. Nonostante i diversi e burrascosi conflitti in passato, i due si sono riappacificati per il bene dei figli Giammauro ed Emanuele, ora entrambi trentenni e realizzati dal punto di vista professionale.

In un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la bella conduttrice partenopea ha speso delle parole davvero speciali per Berardi: "Mauro è stato l'uomo più importante della mia vita. È l'uomo che ho amato di più e, infatti, ci ho fatto anche due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione". Ultimamente, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso degli scatti del 1988 che la ritraggono insieme a Berardi e in dolce attesa del suo secondo figlio. Tali fotografie hanno fatto sognare ad occhi aperti i numerosi sostenitori della conduttrice, i quali sperano ancora in un ritorno di fiamma con il produttore cinematografico romano.