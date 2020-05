Sorpresa strappalacrime per Barbara D'urso durante la puntata di Live - Non è la D'Urso. La conduttrice napoletana è stata raggiunta in studio dal fratello Riccardo che non vedeva da oltre 1 anno. I due, visibilmente commossi, hanno guardato un lungo filmato che ha ripercorso i momenti principali della vita della D'Urso e la presentatrice, alla visione della clip, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Barbara D'Urso incontra il fratello Riccardo

Barbara D'Urso ha festeggiato il suo compleanno il 7 maggio scorso e per questo motivo gli autori della trasmissione di Canale 5 hanno deciso di farle una sorpresa inaspettata nel corso della puntata del 10 maggio di Live - Non è la D'Urso.

Durante la diretta entra Marco Carta per chiarire la polemica innescata da alcuni fuori onda mostrati da Striscia la Notizia. L'ex vincitore del Festival di Sanremo porta in mano un regalo e prima di iniziare la sua intervista chiede alla D'Urso di guardare un filmato. Nella prima breve clip la conduttrice riceve gli auguri di tanti amici tra cui Platinette, Maria Teresa Ruta, Vladimir Luxuria e anche Vittorio Sgarbi. Successivamente la D'Urso viene invitata ad andare nella stanza del drive in, lo spazio allestito dagli autori dove gli ospiti del programma guardano i filmati del loro passato. Nel sala la D'Urso incontra il fratello Riccardo. I due, per il rispetto delle norme anticontagio, non si toccano e non si abbracciano, ma seduti a distanza guardano un lungo video in cui vengono ricordati i momenti più importanti della vita della presentatrice.

La conduttrice piange al ricordo della madre

Il lungo filmato regalato dagli autori a Barbara D'Urso, attraversa tutte le tappe della vita della conduttrice nata a Napoli e battezzata con il nome di Maria Carmela. Guardando i ricordi dell'infanzia, la presentatrice non riesce a trattenere le lacrime quando sullo schermo appaiono le immagini della madre scomparsa.

Successivamente la D'Urso vede le fasi più importanti della sua carriera. Si comincia dalla partenza per Milano a 18 anni e la scelta di cambiare nome e diventare Barbara. Scorrono sullo schermo le immagini del debutto a Telemilano 58 (futura Canale 5 - ndr) e dei tanti altri programmi presentati dalla D'Urso.

Gli amori della D'Urso

Nel filmato vengono mostrati anche gli amori della presentatrice napoletana. Da Vasco Rossi col quale la conduttrice avrebbe avuto un flirt, a Mauro Berardi, padre dei suoi due figli e definito dalla D'Urso come l'amore più grande della sua vita. Tra i ricordi c'è anche il il matrimonio con il ballerino Michele Canfora e il successivo tradimento dell'uomo che ha causato la separazione della coppia.