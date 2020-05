Laura Chiatti e l'attore Marco Bocci sono una coppia da molti anni ed hanno avuto due splendidi bambini: Enea e Pablo. Intervistata da 'Chi', l'attrice ha parlato della sua vita privata, ma anche e soprattutto del suo rapporto con il piccolo schermo. Le parole su alcuni programmi quali 'Uomini e donne' o i reality-show sono state senza dubbio una vera dichiarazione d'amore.

Laura Chiatti in tv vede il dating show di Maria De Filippi

Laura Chiatti e il marito Marco Bocci sono una coppia unita e lontana dai Gossip. L'attrice ha preferito mettere al primo posto la sua famiglia, rifiutando qualche lavoro e alcune opportunità che ha ricevuto nel corso della sua carriera, per avere più tempo da trascorrere con i suoi bambini e con suo marito.

Durante l'intervista, Laura ha affermato di essere una grandissima fan di Uomini e Donne, del GFVip e di altri show televisivi arrivando addirittura ad affermare: 'Per me sono vita'. L'attrice ha dichiarato che segue in tv anche la trasmissione 'Storie Maledette' e di apprezzare la conduzione della Leosini. Laura si è soffermata sulla quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ed ha detto di aver fatto il tifo per Antonio Zequila, anche se non ha apprezzato la litigata che ha avuto con Sossio Aruta all'interno della casa più spiata d'Italia.

Ha mantenuto buoni rapporti con gli ex fidanzati

La Chiatti nel passato ha avuto una storia d'amore con Francesco Arca che li ha portati a una convivenza in Umbria, regione di origine dell'attrice.

L'attrice è riuscita a conservare uno splendido rapporto di amicizia con i suoi ex compagni, cosa non molto comune dopo la fine dei rapporti amorosi. Laura ha detto di essere stata molto fortunata nella sua vita per aver incontrato spesso persone speciali che le hanno voluto bene anche quando l'amore era giunto al capolinea.

L'attrice di 'Io, loro e Lara', ha detto di avere una predilezione per i figli di Francesco Arca e di essere legata anche alla sua compagna Irene Capuano. Alcune persone chiedono alla Chiatti come sia possibile avere bei rapporti con gli ex fidanzati. Laura ha aggiunto che preferisce fare squadra con le donne, di non essere per niente gelosa e di cercare dei sentimenti profondi.

Il rapporto con i social

Attualmente Laura è molto attiva sui social ed ha raggiunto l'importante traguardo di 1 milione di followers. La Chiatti condivide sul suo profilo Instagram momenti della sua quotidianità e fotografie con i suoi figli e il marito Marco Bocci. L'attrice è molto apprezzata, oltre che dal pubblico maschile per la sua indiscussa bellezza, anche dal pubblico femminile per riuscire a mostrarsi al naturale, senza trucco e rappresentando al milione di fan che la seguono frammenti di vita normale e momenti trascorsi in famiglia e circondata dall'affetto dei suoi cari. Pochi giorni fa, l'attrice di 'Ho voglia di te' è stata attaccata su Instagram per una foto che ha pubblicato.

I fan non hanno apprezzato il dimagrimento di Laura e sono arrivati a giudicarla negativamente. La Chiatti ha spiegato che, avendo alcune allergie alimentari, si è dovuta rivolgere ad un nutrizionista che le ha modificato l'alimentazione e pertanto ha perso peso.