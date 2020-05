Chiara Ferragni e Fedez tornano a far parlare di loro. Poche ore fa si è rincorsa la notizia che la popolare influencer fosse in attesa del secondo figlio e l'indizio colto dai fan è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell'influencer di Cremona. Chiara ha pubblicato nelle sue storie social un gioiello che le è arrivato e che ha personalizzato: una collana che rappresenta tutta la sua famiglia, ma c'è un particolare che non è sfuggito agli utenti, ossia l'aver messo ciondoli per tutti i componenti della famiglia e uno, per un 'future children'. Su Twitter è impazzata la notizia della gravidanza della Ferragni e Fedez ha smentito l'indiscrezione attraverso le sue storie Instagram.

Chiara Ferragni accende il gossip su IG

Nella giornata del 19 maggio, Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle storie in cui mostra un gioiello che le è arrivato a casa e, nella didascalia, ha scritto che rappresenta la sua famiglia. La collana ha tanti ciondoli che identificano tutti i membri della sua famiglia: suo papà, sua mamma, le sue sorelle Valentina, Francesca, lei, Federico, Leone, la sua cagnolina Matilde e un ultimo ciondolo che ha indicato come 'future children'. Il Gossip è impazzato sui social e le notizie sul web non sono mancate, improvvisamente si è data per certa la notizia della seconda gravidanza della Ferragni, ma Fedez ha voluto precisare come stanno le cose attraverso il suo profilo Instagram e ha smentito.

Fedez chiarisce il mistero sulla collana di Chiara

Fedez ha chiarito attraverso le storie Instagram l'equivoco che ha scatenato questo regalo prezioso che si è fatta Chiara. Dal divano di casa sua, il rapper ha detto di essere venuto a conoscenza del tam tam mediatico che ha scatenato sua moglie, pubblicando nelle sue storie social la fotografia del gioiello.

Federico Lucia è rimasto stupito della cosa e ha detto che gli ha fatto molto ridere aver appreso attraverso Twitter che la Ferragni si sia regalata una collana con un ciondolo che rappresenta un futuro bambino. Il cantante ha detto che Chiara non è incinta, ma si è portata avanti per quando ci sarà un figlio e ha proseguito dicendo che ci sarebbe una seconda ipotesi, ossia che la moglie gli abbia tenuto nascosta la seconda gravidanza.

Il papà di Leone ha affermato che questa eventualità lo farebbe molto ridere, ma non pensa che sia così. Al momento quindi i Ferragnez non hanno comunicato ufficialmente di attendere un secondo figlio che, in ogni caso, è nei piani della coppia, visto anche il ciondolo che Chiara ha voluto mettere sulla sua collana. Non resta che attendere per scoprire se la cicogna arriverà in casa Ferragnez.