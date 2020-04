Questa mattina Chiara Ferragni e Fedez hanno vestito i panni di volontari per un giorno: ancora una volta lo hanno fatto postando foto e commenti sui social a dimostrazione del loro impegno a favore dei più bisognosi. Un'iniziativa che premia l'influencer Ferragni e il rapper Fedez diventata ormai la coppia simbolo di volontariato durante questa emergenza Coronavirus che tiene le famiglie in casa, privandole in molti casi del lavoro.

Chiara Ferragni e Fedez volontari per un giorno

I due volti noti dello spettacolo, lei come influencer, lui come rapper, questa mattina si sono svegliati presto per divenire protagonisti di un atto di volontariato importante: i Ferragnez si sono recati presso l'Ortomercato di Milano, in via Lombroso, dove ogni giorno vengono preparati sacchetti di cibo, principalmente frutta e verdura, da consegnare alle famiglie bisognose del milanese.

Gli operatori presenti sul piazzale Foody sono rimasti basiti quando hanno visto arrivare e partecipare attivamente la Ferragni e suo marito Fedez: in veste di volontari hanno contribuito questa mattina alla preparazione dei sacchetti di prodotti freschi per poi consegnarli personalmente alle famiglie bisognose attraverso uno degli otto hub disponibili nel comune di Milano.

In effetti, già mercoledì sera l'influencer Chiara Ferragni aveva lasciato un indizio: sul suo profilo Instagram aveva scritto 'Vado a dormire presto perché abbiamo organizzato una cosa eccezionale per domattina'.

E questa mattina la sorpresa al mercato ortofrutticolo di Milano.

L'iniziativa Milano aiuta è nata da Sogemi e Ago: la prima è la società che gestisce i mercati all'ingrosso di tutta la città di Milano, mentre la seconda è l'associazione dei grossisti ortofrutticoli. Insieme hanno dato vita a un progetto che permette di dare un aiuto alimentare a tutte le famiglie che, soprattutto in questo periodo di quarantena, si trovano in estrema difficoltà economiche e non solo.

I Ferragnez e il loro contributo ai tempi del Coronavirus

La coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez non si è tirata indietro in questi mesi in cui il Coronavirus ha fatto registrare numerose vittime, soprattutto nella regione Lombardia e nella città di Milano in particolare: prima di questo episodio di volontariato, i Ferragnez hanno lanciato una raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, riuscendo a raccogliere ben 4 milioni di euro.

Questi soldi hanno fornito al reparto dell'ospedale milanese tutto il necessario per permettere al personale sanitario di mettere in piedi nuovi posti letto al fine di salvare quante più vite possibile.