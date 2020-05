Nel corso della puntata di ieri di Live - Non è la D'Urso sono stati ospitati Elena Morali e Luigi Favoloso, i quali hanno avuto l'opportunità di replicare alle accuse di Nina Moric. Quest'ultima aveva portato alla luce il contenuto di una conversazione intercorsa con l'attuale compagna di Favoloso durante la quale la fanciulla lo accusava di violenze fisiche e psicologiche. Lady Cologno ha ascoltato tale conversazione ed ha chiesto alla sua ospite il consenso di mandare in onda le clip. La Morali, però, si è rifiutata e ciò non è stato particolarmente gradito dalla padrona di casa. La D'Urso, infatti, dopo aver fatto le sue solite faccine alterate, ha liquidato i suoi ospiti dicendo: "Basta, la finiamo qua".

Intervista a Elena Morali a Live - Non è la D'Urso

Elena Morali e Luigi Favoloso hanno potuto replicare alle dichiarazioni fatte precedentemente in trasmissione da Nina Moric. In realtà, però, in molti sono rimasti delusi dall'intervista dato che i due non hanno aggiunto molti dettagli alla vicenda, anzi, hanno preferito omettere una delle parti più importanti di tutta questa storia. Ad un certo punto dell'intervista, infatti, la D'Urso ha chiesto ad Elena se potesse darle il consenso a mandare in onda il filmato contenente alcuni trafiletti della conversazione avuta con Nina. L'ospite in studio, però, si è rifiutata ed ha asserito di voler parlare nelle sedi opportune di questa delicata vicenda.

A suo avviso, infatti, il Gossip va trattato nelle sedi legate a questo tema, mentre le questioni più delicate sono destinate ad altri contesti.

La conduttrice liquida i suoi ospiti

Dinanzi a tali parole, però, la conduttrice si è un po' alterata dicendo: "Se non vuoi mandarlo in onda ci sarà un motivo".

Dalle sue frasi, dunque, è trapelato un certo malcontento, per tale ragione, nel giro di poco tempo, Lady Cologno ha chiesto nuovamente ai suoi ospiti se avessero qualcosa da aggiungere e poi ha chiosato: "Basta, la finiamo qua, devo salutarvi". I due ospiti, allora, hanno ribadito di amarsi moltissimo e di essere davvero molto felici insieme e poi hanno salutato la presentatrice e si sono accinti ad abbandonare lo studio.

Il web contro Elena e Luigi

Dopo la messa in onda della puntata, sulla pagina Instagram di 'Live - Non è la D'Urso' sono stati pubblicati alcuni trafiletti dell'intervista.e il web si è scatenato. Numerosi utenti hanno alluso al fatto che se Elena Morali si sia rifiutata di mandare in onda il contenuto della conversazione è perché ha qualcosa da nascondere. Altri telespettatori, invece, hanno esortato Barbara D'Urso ad evitare di dare importanza a tali ospiti che, tramite questi siparietti, avrebbero incrementato la loro popolarità.