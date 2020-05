Nuove ed appassionanti puntate di Una vita attendono i fan della soap tv iberica nel corso dei prossimi mesi dove Genoveva farà ritorno ad Acacias più agguerrita che mai. La Salmeron, dopo la morte di Samuel, vorrà vendicarsi dei vicini, rei di non aver aiutato l'Alday nel momento del bisogno e se la prenderà in primis con Antonito. La donna cercherà, non solo di sedurlo, ma riuscirà a ingannarlo rovinandolo economicamente. Lolita, scoperto l'inganno di Genoveva, andrà su tutte le furie, arrivando a schiaffeggiare la donna nel bel mezzo di calle Acacias.

Anticipazioni Una vita, trame spagnole: Genoveva torna ad Acacias per vendicare la morte di Samuel

Come noto, nelle prossime puntate di Una vita, Samuel perderà la vita per mano dell'ex protettore di Genoveva, Cristobal. Dopo la morte del marito, Genoveva lascerà momentaneamente il quartiere per poi tornare insieme ad Alfredo Boyce, con l'unico scopo di vendicarsi dei vicini, colpevoli di non aver fatto nulla a suo tempo, per aiutare Samuel a sfuggire ad una morte certa. La Salmeron, sembrerà essere diventata la nuova dark lady e, grazie anche al supporto di Ursula, se la prenderà in primis con Antonito e Lolita.

Antonito cade nella trappola ordita da Genoveva nelle prossime puntate di Una vita

Da quanto si apprende, lo scopo di Genoveva non sarà quello di dividere Lolita e Antonito, ma di rovinarli economicamente. Per raggiungere tale scopo, la donna cercherà di sedurre il Palacios, invitandolo a casa sua. Antonito, nonostante la Salmeron cerchi di baciarlo, non cederà alle sue lusinghe, ma accetterà i consigli della donna su un affare che il Palacios concluderà con Alfredo.

Antonito sarà convinto di aver fatto un buon affare, ignaro che si tratti invece di una truffa, organizzata proprio da Genoveva per vendicare la morte di Samuel.

Una vita, spoiler. Lolita furiosa con Genoveva la schiaffeggia in mezzo alla strada

Nonostante Genoveva abbia tentato di mettere i bastoni tra le ruote a Lolita e Antonito, il Palacios non avrà tradito la moglie.

Il loro matrimonio però, entrerà ugualmente in crisi dopo che Lolita verrà a conoscenza di quanto fatto dal marito, grazie alla confessione di Alfredo. Lolita non perderà tempo e affronterà Genoveva in mezzo alla strada. La moglie di Antonito arriverà a schiaffeggiare la Salmeron, mostrando tutto il suo caratterino, profondamente indignata per l'inganno ordito ai danni della sua famiglia.

In attesa di scoprire se Antonito e Lolita riusciranno a superare la crisi causata da Genoveva si ricorda che, la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14.10. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere le puntate già andate in onda.