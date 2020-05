Nuovo atto dell’infinita telenovela che vede protagonisti Nina Moric, Luigi Favoloso ed Elena Morali. Quest’ultima, accompagnata dal trentaduenne napoletano, ha replicato all’ex modella nel corso della puntata del 17 maggio di Live Non è la d'Urso. In particolare la croata aveva riferito alcune settimane fa che la Morali le avrebbe detto di essere vittima di revenge porn da parte di Favoloso. “Mi disse che l’aveva filmata di nascosto e di essere sotto ricatto”.

Ipotesi smentita ironicamente dall’ex naufraga: “Piuttosto che fare revenge porn, farei po… con lui” - ha affermato la trentenne che non ha autorizzato Barbara D’Urso a mostrare alcuni passaggi della conversazione telefonica con la quarantatreenne.

“Ha qualcosa da dirmi? Andiamo in tribunale. Io non sono come lei che ha bisogno di andare in televisione per dire certe cose” ha aggiunto la bergamasca che ha continuato a punzecchiare la croata: “Secondo me ha bisogno di qualche cura”.

Elena Morali attacca la Moric e Daniele Di Lorenzo a Live Non è la D'Urso

Elena Morali ha messo da parte il fioretto ed ha sferrato velenosissime sciabolate nei confronti di Nina Moric nel corso della puntata del 17 maggio di Live Non è la D’Urso. Nel mirino dell’ex fidanzata del comico Scintilla è finito anche Daniele Di Lorenzo con il quale ha avuto un breve flirt. “Invece di venire in televisione a dire che sono una malata ed una drogata perché non si sottopone, come ho fatto io, al test del capello” - ha affermato la showgirl che ha aggiunto di aver subito anche delle minacce dal giovane produttore.

“Quando venivo a Pomeriggio 5 non potevo neanche dire quello che volevo perché mi diceva che mi avrebbe fatto perdere il lavoro e che se lo lasciavo sarebbe andato da Scintilla a dirgli la verità come poi ha fatto”.

La discussione è scivolata sulla lunga telefonata con Nina Moric. “Merita di fare un corso di recitazione ed anche un bravo medico” - ha sarcasticamente affermato la bergamasca che ha aggiunto di non essere stata lei a contattare la quarantatreenne di Zagabria.

“Le ho taggato la foto del tatuaggio sul braccio di Luigi perché qualche mese fa ci aveva dato la sua benedizione” ha riferito la Morali che ha poi invitato la croata a fare un corso di giurisprudenza: “Non conosce bene il significato delle parole stalking”.

L'ex modella croata replica su Stories dopo il no di Elena alla D'Urso

In seguito Barbara D’Urso ha chiesto autorizzazione alla Morali di mostrare alcune trascrizioni della discussa telefonata con Nina Moric. Placet che è stato negato dalla fidanzata di Luigi Favoloso che ha affermato di avere intenzione di discutere in tribunale della conversazione. “Ricordo solo di aver avuto un momento di fragilità nel momento in cui delle persone mi dicevano le peggiori cose di Luigi e mi invitavano a bloccarlo sui social” ha dichiarato l’ex naufraga prima che la conduttrice precisasse che l’intero colloquio telefonico era stato registrato dall’ex modella croata: “Preferisco rispondere in Procura di queste cose”.

Pungolata dalla D’Urso sulla questione, la showgirl ha smentito di aver accusato Favoloso di revenge porn. “Non mi ha mai filmato di nascosto e non mi ha mai ricattato” ha chiosato la bergamasca che ha continuato a lanciare frecciate e provocazioni nei confronti della Moric che ha replicato con un post su condiviso su Stories: “La cattiveria è sulla bocca degli infelici. La verità prima o poi verrà a galla”.