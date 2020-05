Luca Onestini nelle ultime ore è stato protagonista di alcune frecciatine al vetriolo su Instagram. All’ennesima critica, il diretto interessato ha deciso di rispondere in modo abbastanza piccato. Luca ha precisato di essere libero di fare quello che vuole, senza rendere conto a nessuno. Con l’inizio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia, Luca Onestini è tornato ad allenarsi all’aperto. Durante la corsa l’ex tronista ha deciso di indossare tutte le precauzioni, compresa la mascherina. Una scelta che ha scatenato una vera e propria polemica sul web.

Lo sfogo dell’ex tronista

Luca Onestini ha ricevuto moltissime critiche per aver indossato la mascherina mentre correva.

Molti utenti hanno fatto notare al fidanzato della Mrazova che 'non c’è nulla di più sbagliato'.

In seguito all’ennesima frecciatina, il diretto interessato è letteralmente sbottato. Luca ha scritto una serie di Instagram Stories: “Tutti tuttologi ci sono sul web. Più che tuttologi mi verrebbe da dire rompic...”. In un’altra Story il conduttore radiofonico ha sottolineato che a volte le persone vanno chiamate con il loro nome. Poco dopo il più grande dei fratelli Onestini ha ripreso le critiche di alcuni haters: “Non devi correre con la mascherina... prima di tutto calmatevi. Potrò correre come mi pare?”

Luca Onestini ha dichiarato di essere al corrente che correre con la mascherina sia sbagliato, ma lui ha ritenuto giusto utilizzare un dispositivo di protezione in più.

Ancora una volta l’ex tronista di Uomini e Donne ha dimostrato di non mandarle a dire ai 'leoni da tastiera'.

Luca e Ivana separati a causa dell'emergenza sanitaria

Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano intanto ad essere separati a causa delle misure restrittive per il coronavirus. Lui, infatti, ha trascorso la quarantena in Emilia Romagna assieme alla sua famiglia mentre la sua compagna è in Repubblica Ceca con i suoi congiunti.

Nonostante sia entrata in vigore la Fase 2 in Italia, Ivana non è ancora riuscita a rientrare e raggiungere Luca. Per questo motivo la giovane ha deciso di mandare una email all’ambasciata italiana a Praga. “Al telefono non mi hanno risposto - ha fatto sapere la modella ceca nei giorni scorsi su Instagram - e quindi vediamo cosa mi diranno”.

Ivana ha spiegato di essersi voluta informare, visto che le cose cambiano di giorno in giorno: "Io comunque continuerò a informarmi il più possibile, anche se qua le cose cambiano tutti i giorni. Nessuno capisce bene cosa si può fare e cosa no e a quali condizioni". Per questo, sulla scia di queste poche informazioni, Ivana Mrazova si trova ancora in Repubblica Ceca in attesa di riabbracciare presto il suo fidanzato.