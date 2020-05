Paolo Bonolis non si nasconde. E non nasconde i suoi timori e le sue paure per il futuro, legate anche alla pandemia in atto da Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Il celebre presentatore televisivo, infatti, tra pochi mesi diventerà nonno per la prima volta. Sua figlia Martina Anne, frutto del suo primo matrimonio con Diane Zoeller (da cui ha avuto anche un altro figlio, Stefano), tra agosto e settembre darà alla luce il primo nipotino di Bonolis. Ma il conduttore romano non sa ancora se, a causa del Coronavirus, potrà andare a negli Stati Uniti a trovare la figlia e il nascituro.

Paolo Bonolis si confessa: 'Ci saranno difficoltà per andare negli Stati Uniti. Io nonno? Sto diventando vecchietto'

Paolo Bonolis ha aperto il suo cuore durante una diretta Instagram con l'influencer Damiano Er Faina e ha raccontato, a precisa domanda a tal riguardo, il suo punto di vista a proposito sul fatto di diventare nonno, mescolando, nello stile che lo contraddistingue ormai da decenni, ironia e serietà.

Bonolis ha detto: "Ancora non lo sono... Che effetto mi fa? E' il fascino sottile della decomposizione delle carni. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell'umido del vecchiume c'è anche il diventare nonno, fortunatamente... Mia figlia, probabilmente, ad agosto o settembre mi dovrebbe trasformare in nonno Paolo.

Sono felicissimo di questa cosa, sopratutto per lei. E spero anche per me. Avremo, credo, la difficoltà di andarla a trovare perché non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti. Non so che cosa succederà. L'importante è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che ci sarà anche in me".

ll conduttore protagonista nei social e nelle dirette Instagram

Paolo Bonolis ha raccontato a Damiano Er Faina anche come ha vissuto questi due mesi di isolamento forzato a casa insieme alla sua attuale moglie Sonia Bruganelli e ai figli Silvia, Adele e Davide, ma ha anche parlato di alcuni ricordi della sua famiglia d'origine, del suo arrivo in televisione, di tanti aneddoti simpatici vissuti nei suoi cinquantotto anni di vita e delle sue innumerevoli esperienze nel piccolo schermo.

Nelle ultime settimane, visto il lockdown, Paolo Bonolis ha iniziato a raccontarsi con maggiore frequenza sfruttando i social network e le dirette via Instagram. L'attuale conduttore di 'Avanti un altro!' e 'Ciao Darwin', qualche settimana fa era stato protagonista di una diretta streaming con l'indimenticato ex fuoriclasse della Roma Francesco Totti, con la showgirl televisiva sportiva Diletta Leotta, volto di punta di DAZN e anche con Mara Venier. Con lei, in particolare, tra i tanti temi toccati aveva parlato anche della possibilità di condurre insieme, in futuro, il Festival di Sanremo.