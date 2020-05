Luigi Favoloso si trova a Milano, città dove attualmente vive. L'influencer è originario del napoletano e lì abita tutta la sua famiglia. Per via delle restrizioni all'interno del nostro paese, il figlio di Loredana Fiorentino non è potuto andare a festeggiare il nonno che, nella giornata di oggi, 5 maggio, ha compiuto 80 anni. Luigi Mario attraverso il suo profilo Instagram ha fatto gli auguri a nonno Mario con una dedica dolce.

Gli auguri di Luigi Favoloso a nonno Mario

Luigi Favoloso ha pubblicato alcuni video sulle sue storie Instagram in cui ha voluto essere vicino, anche se a centinaia di km di distanza, al nonno materno.

Mario Fiorentino ha compiuto 80 anni il 5 maggio, un'età importante che andrebbe festeggiata insieme ai propri cari. A causa delle restrizioni in vigore nel nostro paese, non sono ancora possibili gli spostamenti fra le regioni, pertanto Luigi non ha potuto essere vicino al papà di sua mamma, in questa occasione speciale. Il bell'influencer non si è dimenticato di celebrare attraverso i social questa ricorrenza e ha voluto fare sapere ai suoi followers quanto sia importante per lui il nonno.

Luigi Favoloso e le parole nei confronti del nonno materno

Luigi ha affermato che solitamente non parla di cose troppo personali sui social, ma oggi ha fatto un'eccezione vista l'importanza della ricorrenza. "Oggi voglio fare gli auguri a una persona molto speciale, a mio nonno che compie 80 anni. Mio nonno è veramente una persona squisita, una persona dolcissima, che mi ha dato tanto." Favoloso ha fatto gli auguri solo telefonicamente a nonno Mario.

Luigi ha voluto condividere questa bella notizia con i suoi followers. Il video è terminato con questa frase: "Oltre ad avere due genitori fantastici, ho un nonno veramente speciale."

Sulle storie Instagram, Luigi Mario ha pubblicato uno scatto risalente al periodo natalizio con nonno Mario, accompagnato dalla didascalia: "Che poi è pure figo ad 80 anni!"

La storia d'amore con Elena Morali

Sembra procedere a gonfie vele la storia d'amore fra Luigi ed Elena Morali. I due influencer hanno iniziato la loro frequentazione a febbraio quando entrambi erano single, dopo la fine delle precedenti relazioni.

Favoloso nel 2019 ha terminato la sua storia con Nina Moric, mentre Elena è stata fidanzata con il comico Scintilla. All'inizio della loro conoscenza l'ex Pupa e il bel napoletano sono andati in vacanza in Libano e da lì sono diventati inseparabili. Nell'ultimo periodo Luigi ha definito ormai Elena Morali come la sua fidanzata e hanno iniziato la convivenza a Milano. Non resta che attendere la fine del periodo di chiusura forzata a casa per vedere se la loro storia resisterà e se continueranno a vivere insieme. Se son rose fioriranno.