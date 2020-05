Nella telenovela Il Segreto non mancano mai i colpi di scena. Dagli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 la settimana dall'11 al 16 maggio si evince che Matias Castaneda - stufo di litigare di continuo con la moglie Marcela Del Molino - si consolerà tra le braccia di Alicia Urrutia. Francisca Montenegro invece sarà abbastanza in pensiero e continuerà a domandarsi per quale motivo suo marito Raimundo Ulloa non sia tornato a Puente Viejo per cercarla.

Il Segreto, trame: Francisca turbata, Isabel commissiona la morte del Castaneda

Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dall’11 al 16 maggio, Isabel impedirà ai suoi figli di mettere piede nel padiglione de La Havana, in cui si nasconde Francisca. La marchesa finirà per far sospettare ulteriormente Adolfo, che intanto dirà a Marta di non considerarsi affatto il fidanzato di sua sorella Rosa.

Nel contempo Matias sempre più in conflitto con la moglie Marcela si sfogherà con Alicia, invece Isabel andrà a trovare Ignacio in fabbrica.

Quest’ultimo si rifiuterà di allearsi con la de Los Visos contro i lavoratori che continuano a scioperare.

Successivamente Tomas e Adolfo non arriveranno alle mani solo grazie all’intervento di Marcela, mentre la Montenegro continuerà ad essere turbata. In particolare, la storica darklady non riuscirà ancora a capire come mai suo marito non si sia messo alla sua ricerca. Inoltre Francisca non sospetterà affatto che Isabel e Antonita si stiano prendendo gioco di lei, dicendole tante menzogne.

Mauricio chiederà ad Adolfo di convincere sua madre a mettere in sicurezza la galleria, per evitare che possa verificarsi qualche incidente. La marchesa purtroppo sempre più stanca delle proteste dei suoi dipendenti, arriverà ad ordinare ad Inigo di uccidere Matias.

Passione tra Matias e Alicia, la Montenegro ingannata

Manuela cercherà di far aprire gli occhi a Marta, dicendole di aver commesso un errore a recarsi agli appuntamenti di Adolfo al posto di Rosa.

Inigo non avrà altra scelta che attentare alla vita del Castaneda su richiesta di Isabel, che gli dirà che il giovane potrebbe fare del male a suo figlio Tomas. Dolores sarà disposta a tutto per far fallire Julian Pedraza, l’uomo intenzionato ad aprire un super emporio a Puente Viejo.

La marchesa de Los Visos continuerà a non essere sincera a Francisca, visto che esigerà di ricevere dalla stessa delle grandi somme di denaro per farle riavere i suoi possedimenti. Manuela ed Encarnation durante una passeggiata fatta su richiesta di Carolina per avere notizie di Pablo, cadranno in una buca profonda.

Intanto Matias tornerà ad essere al comando delle rivolte del minatori con il supporto di Alicia, mentre Encarcation grazie a Manuela verrà soccorsa dal marito Jesus e dagli uomini del capitano Huertas.

Adolfo darà il suo benestare alla madre per far effettuare delle modifiche a favore dei dipendenti della miniera. Mauricio convocherà Tiburcio per convincere Dolores a rivolgere le dovute scuse a Pedraza: purtroppo la pettegola di Puente Viejo non sarà disposta a scendere a compromessi. Intanto Ignacio cercherà di chiarire con la figlia Rosa, che sarà ancora arrabbiata per averle impedito di vedere Adolfo.

Tomas andrà a trovare Marcela profondamente affranta in quanto ancora ai ferri corti con il marito, che nel frattempo si lascerà andare alla passione con Alicia. Isabel dopo aver trovato le lettere che Rosa ha scritto a suo figlio Adolfo, a gran sorpresa approverà la relazione dei due giovani.

Mauricio corteggia Manuela, il ritorno di Raimundo

Inigo rinuncerà ad innestare un incendio all’ostello dei Castaneda, poiché dopo aver visto Marcela in compagnia di Tomas non farà fatica a capire che Matias non si trova nel locale. Encarnacion e Jesus decideranno di controllare gli atteggiamenti della figlia Alicia, per capire se sta frequentando davvero l’accademia.

Dolores farà dei salti di gioia quando apprenderà che Julian Pedranza ha deciso di non aprire più il nuovo super emporio, invece Alfonso e Tomas - dopo aver saputo che loro madre sta acquistando dei terreni - le chiederanno delle spiegazioni.

Ramon cercherà invano di contattare Ignacio, per metterlo al corrente dell’esito della rendicontazione. Mauricio inizierà a fare la corte a Manuela, mentre Isabel si preoccuperà quando Antonita le dirà che Raimundo è tornato di nuovo nel quartiere. Matias porterà avanti la tresca clandestina intrapresa con Alicia, e inviterà Marcela a non far sapere a suo nonno che sono in crisi coniugale.

Finalmente Hipolito andrà a trovare la figlia Belen, invece Carolina dopo aver ricevuto una missiva di Pablo sospetterà che potrebbe aver bisogno del suo aiuto. Dolores metterà in guardia Marcela, facendole sapere che in paese inizia a circolare la voce di una presunta relazione amorosa tra suo marito Matias e Alicia. Infine Marta desidererà incontrare Adolfo per avere un chiarimento.