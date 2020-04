Luigi Favoloso ed Elena Morali fanno coppia fissa da diverse settimane. Dopo i Gossip che hanno travolto i due ragazzi, in seguito alla fine delle loro precedenti relazioni, insieme hanno trovato equilibrio e serenità. Attualmente convivono a Milano e a giudicare dall'ultima foto che ha pubblicato Luigi, sembrerebbe che la loro complicità sia molto alta. In uno scatto postato ieri da Favoloso, i due sono abbracciati come mamma li ha fatti. Sotto lo scatto ci sono stati centinaia di commenti di approvazione e migliaia di like.

Lo scatto di Luigi Favoloso ed Elena Morali

Favoloso, come affermato da lui stesso, è letteralmente pazzo di Elena Morali. Sulle sue storie Instagram, Luigi ha commentato spesso in modo romantico e positivo, le qualità della ex Pupa, non solo splendida per il suo aspetto fisico, ma anche a livello caratteriale. Ieri però il bel napoletano è andato ben oltre una dedica da innamorato, ma ha fatto una dichiarazione forte e molto più profonda. Nella foto apparsa sul suo profilo social, Luigi Favoloso e la Morali sono in piedi completamente svestiti e, con le mani, Luigi copre le parti intime di Elena.

Lo scatto è stato definito artistico dai fan. La cosa che non è passata inosservata è sicuramente la didascalia che ha accompagnato lo scatto della coppia: "Finché anima non ci separi".

Luigi Favoloso ed Elena Morali sono una coppia ormai da un paio di mesi

La storia fra Favoloso e la Morali è iniziata piano piano da diverse settimane, quando Luigi aveva dichiarato che stava corteggiando la bella Elena.

Terminate le relazioni con i partner precedenti, l'ex compagno di Nina Moric si era avvicinato alla ex Pupa, reduce dalla fine della sua relazione con il comico Scintilla. Luigi Mario aveva iniziato a frequentare la show girl e dopo pochi giorni erano partiti per il Libano per una breve vacanza. Durante la permanenza a Beirut, il bel napoletano aveva fatto dichiarazioni importanti alla Morali e poco alla volta si era sempre più avvicinato a lei.

Favoloso, qualche settimana fa, nelle storie Instagram aveva detto ad Elena: "Lo posso dire alle persone quanto sei bella appena ti svegli? Sai che non ho mai conosciuto una persona che è più bella appena sveglia che quando è in tiro?". Insomma, sembra che questa storia non sia soltanto un fuoco di paglia, ma prosegue anche in questa permanenza forzata a casa, al punto che la coppia, sta convivendo a Milano. I cuoricini e i like per la foto pubblicata solo poche ore fa da Luigi sono già 10.000. Non sono mancati inoltre centinaia di commenti. Oltre ad essere stato apprezzato lo scatto, anche la coppia ha ricevuto l'approvazione dei followers per la loro storia d'amore.