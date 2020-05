Mara Venier è tornata a parlare di Pamela Prati nel corso di una diretta Instagram dove ha spiegato la sua posizione in merito alle polemiche che si sono scatenate a causa dell'intervista a Domenica In. La conduttrice ha sottolineato come sia il caso di evitare le critiche, dal momento che l'ex primadonna del Bagaglino ha chiesto scusa dopo quanto accaduto nei mesi scorsi sul 'caso Caltagirone', pertanto non comprende perché la gente si accanisca contro di lei. La Venier ha inoltre aggiunto la sua intenzione di chiudere anticipatamente la sua trasmissione indicando la data del 5 giugno, per motivi di stanchezza.

Pamela ripercorre la sua vita

Mara Venier ha intervistato Pamela Prati nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 17 maggio. La showgirl sarda ha scritto un libro autobiografico in cui ha ripercorso tutta la sua vita, fino ad arrivare alle vicende legate al finto fidanzato Mark Caltagirone. Nel corso della trasmissione la Prati ha raccontato alcuni particolari della sua vita, le sue origini, la sua famiglia, il rapporto con i fratelli e i genitori, fino ad arrivare al successo televisivo e teatrale, facendo vedere spezzoni delle sue performance al Bagaglino. Nella seconda parte dell'intervista si è parlato del caso Caltagirone e del finto matrimonio. Mara aveva evidenziato come Pamela dovesse delle spiegazioni al pubblico di casa.

Gli ascolti di Domenica In sono però calati durante l'intervista: la trasmissione ha perso un punto di share, mezzo milione di telespettatori rispetto alla settimana precedente.

'Esagerato' l'accanimento contro la Prati

Dopo l'intervista a Pamela Prati, la Venier ha commentato le polemiche che si sono innescate in seguito al ritorno della showgirl nella trasmissione dove era nato lo scandalo sul presunto fidanzato Mark Caltagirone.

In diretta su IG, la conduttrice Rai ha definito "esagerato' l'interesse e l'accanimento alla questione, giudicandolo fuori luogo. "Pamela Prati può piacere, non può piacere, per carità, ma ho trovato un accanimento su questa cosa veramente esagerato, soprattutto in questo momento. Hanno attaccato ovviamente anche me, ma ragazzi questa donna ha chiesto scusa, basta", ha detto la Venier.

Chiusura anticipata per Domenica In

Nel corso della diretta con i suoi followers su Instagram, ha inoltre detto di sentirsi particolarmente provata in questo periodo: "Mi fermo, sono stanca". Mara ha spiegato che l'ultima puntata della trasmissione domenicale andrà in onda a inizio giugno. Domenica In ha subito alcune variazioni sulla data di termine della messa in onda: prima doveva terminare a fine maggio, poi l'ultima domenica di giugno, ora invece è confermato a inizio giugno lo stop.